چهاردهمین آزمون قرآن و عترت میامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی، ضمن بیان اینکه چهاردهمین دوره از آزمون قرآن و عترت شهرستان با حضور ۹۳ نفر در دو رشته مفاهیم و حفظ برگزار شد، افزود: تعداد ۵۰ نفر از خواهران و ۴۳ نفر از برادران در ۱۷رشته مفاهیم و حفظ در دو نوبت به رقابت پرداختند.
وی افزود: داوطلبان در نوبت اول در رشتههای حفظ جزء ٣٠، جزء یک، سه جزء، پنج جزء، ١٠ جزء، ١٥ جزء، ٢٠ جزء، حفظ کل و حفظ سوره مبارکه «یس» شرکت کردند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی تصریح کرد: داوطلبان در نوبت دوم در رشتههای مختلف مفاهیم، تدبر در قرآن، ترجمه و مفاهیم نهجالبلاغه شرکت کردند.
مهدیان گفت: چهاردهمین آزمون سراسر حفظ و مفاهیم قرآن کریم طی دو نوبت و در ١٧ رشته مختلف بهصورت کتبی برای مقطع بالای ۱۲ سال روز جمعه برگزار شد.
وی یادآور شد: قبولشدگان در این آزمونها در صورت کسب نمره قبولی ٦٠ از ١٠٠ امتیاز موفق به دریافت گواهینامه قبولی دوره مذکور از معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ وارشاداسلامی میشوند.
داوطلبان شرکت در این مسابقات مهرماه سال جاری از طریق سایت www.quranedu.ir ثبتنام کرده بودند.
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