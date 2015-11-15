۵۰ هزارمتر از فضاهای تبلیغی تهران یک هفته دراختیار کتاب قرار گرفت

عیسی علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از وظایف این سازمان فضاسازی‌های تبلیغاتی در سطح شهر با اهداف تجاری و فرهنگی است، گفت: با هماهنگی اداره کل فرهگ و ارشاد اسلامی استان تهران، برای اولین بار در یک شورای فرهنگی و هنری، به انتخاب کتاب‌هایی که بعضاً در جشنوار‌ه های مختلفی مانند جشنواره‌های کتاب رشد، کودک و نوجوان و جایزه جلال آل‌احمد برگزیده شده بود، و همچنین کتاب‌هایی که هم مورد اقبال مردم و هم مفیده بوده است، اقدام کردیم؛ مثل بوستان و گلستان سعدی، دیوان شهریار، دیوان پروین اعتصامی، کلیله و دمنه، خمسه نظامی و یا اربعین حدیث و تعدادی از تفاسیر.

وی با بیان اینکه این کار با شعار «کتاب یعنی زندگی» اجرایی شده است، افزود: از بین این کتاب‌ها تعدادی از تصاویر و جملات برجسته گزینش شد و از شب گذشته همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی و با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان شهروندان و حساس کردن مردم و خانواده‌‌ها به موضوع کتاب و رونق گرفتن بازار نشر، در سازه‌های تبلیغاتی سطح شهر قرار گرفته است. همزمان با هماهنگی معاونت فرهنگی مترو، این تبلیغات به صورت تیزرهای چندثانیه‌ای در واگن‌های مترو پخش می‌شود. از بین حدود ۶۰۰ عنوان کتاب ۲۵۰ کتاب در شورایی که به آن اشاره شد، انتخاب شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه در این طرح که به مناسبت هفته کتاب و به مدت یک هفته در سطح کلانشهر پایتخت اجرا می‌شود، نام ناشر به جهت جلوگیری از شائبه هر گونه حمایت ما از ناشر یا ناشرانی خاص، ذکر نشده و تنها عنوان آن در بنر یا پوستر مربوط با جمله یا جملاتی طلایی از کتاب آمده است، گفت: در کنار این جملات، تصاویری از کتابخانه‌های معتبر کشور مانند کتابخانه ملی، کتابخانه و موزه ملک، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و تصاویری از کتاب‌های خطی در نقاط مختلف شهر چه سازه‌های پورتال، چه عرشه پل‌ها و چه بیلبوردهای سطح شهر آمده است.

به گفته علیزاده، جدای از تیزرهای تبلیغاتی با موضوع کتاب که در قطارهای شهری در مترو پخش می‌شود، ۵۰ هزار مترمربع از سازه‌های تبلیغاتی سطح شهر تهران به مدت یک هفته (از روز گذشته) در اختیار کتاب و طرح «کتاب یعنی زندگی» قرار گرفته و به گونه‌ای اجرایی شده است که اگرچه متراژ هر کدام متفاوت است اما پراکندگی آن و نحوه تقسیم‌بندی آن در همه نقاط سطح شهر است و هر یک از شهروندان در سطح شهر، قطعاً این پوسترها را خواهد دید.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه این سازمان بودجه محدودی دارد و کاری هم که انجام داده، کمترین کاری است که انجام داده است، تاکید کرد: در صورتی که نهادهای دیگر هم به کمک چنین طرح‌هایی بیایند، موفقیت آنها تضمین خواهد شد.