  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

آغاز پویش «تهران می‌خواند» با معرفی ۳۶ نویسنده‌خبرنگار

آغاز پویش «تهران می‌خواند» با معرفی ۳۶ نویسنده‌خبرنگار

پویش «تهران می‌خواند» همزمان با روز خبرنگار با معرفی ۳۶ نویسنده رسانه‌ای توسط باغ کتاب آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باغ کتاب تهران در یک حرکت فرهنگی تازه، پویشی با عنوان «تهران می‌خواند» را آغاز کرده است؛ طرحی که هم‌زمان با مناسبت‌های ملی، فرهنگی و اجتماعی، بخشی از ظرفیت تبلیغات شهری و محیط‌های عمومی پایتخت (از جمله مترو و بیلبوردهای شهری) به معرفی کتاب و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی اختصاص خواهد یافت. این پویش با هدف بهره‌برداری فرهنگی از فرصت‌های بصری در سطح شهر طراحی شده و تلاش دارد تا در فضای پرشتاب و تبلیغاتی تهران، بار دیگر نگاه‌ها را به‌سوی کتاب و مطالعه برگرداند.

آغاز پویش «تهران می‌خواند» با ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، هم‌زمان شده است. در این مرحله، از طریق تابلوهای تبلیغاتی شهری و نمایشگرهای ایستگاه‌ها و قطارهای مترو، از ۳۶ روزنامه‌نگار و خبرنگاری که در کنار فعالیت رسانه‌ای خود، به تألیف کتاب نیز پرداخته‌اند، یاد شده است.

آغاز پویش «تهران می‌خواند» با معرفی ۳۶ نویسنده‌خبرنگار

در این معرفی، تصویری از چهره هر فرد همراه با عنوان کتاب و نشر آن، به نمایش درآمده و مخاطبان شهری را به شناخت این آثار ارزشمند دعوت کرده است. این کتاب‌ها بازتابی از تجربه‌های حرفه‌ای، روایت‌های اجتماعی، مشاهدات میدانی و دغدغه‌های شخصی نویسندگان آن‌ها هستند؛ آثاری که می‌توانند از زوایای گوناگون، شناختی عمیق‌تر از جامعه و مسائل آن به دست دهند.

پویش «تهران می‌خواند» تلاشی برای بازگرداندن کتاب به جریان زندگی شهری است. این پویش در ادامه با مناسبت‌های دیگر نیز ادامه خواهد یافت و در هر نوبت کتاب‌هایی متناسب با آن موضوع و گروه مخاطب، فرصت ظهور و بروز خواهند داشت.

این برنامه با مشارکت هنرمندان گرافیست و با طراحی‌های بصری، سعی دارد در میان ازدحام زندگی شهری و تبلیغات تجاری، لحظه‌ای مکث برای اندیشیدن، خواندن و انتخاب یک کتاب فراهم آورد.

باغ کتاب تهران، با اجرای این طرح، به دنبال آن است که نقش خود را در ارتقای سواد فرهنگی عمومی ایفا کرده و کتاب را به‌عنوان یکی از عناصر هویتی و حیاتی زندگی مدرن شهری، در نگاه مردم تهران زنده نگه دارد.

کد خبر 6556371
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها