به گزارش خبرگزاری مهر، باغ کتاب تهران در یک حرکت فرهنگی تازه، پویشی با عنوان «تهران می‌خواند» را آغاز کرده است؛ طرحی که هم‌زمان با مناسبت‌های ملی، فرهنگی و اجتماعی، بخشی از ظرفیت تبلیغات شهری و محیط‌های عمومی پایتخت (از جمله مترو و بیلبوردهای شهری) به معرفی کتاب و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی اختصاص خواهد یافت. این پویش با هدف بهره‌برداری فرهنگی از فرصت‌های بصری در سطح شهر طراحی شده و تلاش دارد تا در فضای پرشتاب و تبلیغاتی تهران، بار دیگر نگاه‌ها را به‌سوی کتاب و مطالعه برگرداند.

آغاز پویش «تهران می‌خواند» با ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، هم‌زمان شده است. در این مرحله، از طریق تابلوهای تبلیغاتی شهری و نمایشگرهای ایستگاه‌ها و قطارهای مترو، از ۳۶ روزنامه‌نگار و خبرنگاری که در کنار فعالیت رسانه‌ای خود، به تألیف کتاب نیز پرداخته‌اند، یاد شده است.

در این معرفی، تصویری از چهره هر فرد همراه با عنوان کتاب و نشر آن، به نمایش درآمده و مخاطبان شهری را به شناخت این آثار ارزشمند دعوت کرده است. این کتاب‌ها بازتابی از تجربه‌های حرفه‌ای، روایت‌های اجتماعی، مشاهدات میدانی و دغدغه‌های شخصی نویسندگان آن‌ها هستند؛ آثاری که می‌توانند از زوایای گوناگون، شناختی عمیق‌تر از جامعه و مسائل آن به دست دهند.

پویش «تهران می‌خواند» تلاشی برای بازگرداندن کتاب به جریان زندگی شهری است. این پویش در ادامه با مناسبت‌های دیگر نیز ادامه خواهد یافت و در هر نوبت کتاب‌هایی متناسب با آن موضوع و گروه مخاطب، فرصت ظهور و بروز خواهند داشت.

این برنامه با مشارکت هنرمندان گرافیست و با طراحی‌های بصری، سعی دارد در میان ازدحام زندگی شهری و تبلیغات تجاری، لحظه‌ای مکث برای اندیشیدن، خواندن و انتخاب یک کتاب فراهم آورد.

باغ کتاب تهران، با اجرای این طرح، به دنبال آن است که نقش خود را در ارتقای سواد فرهنگی عمومی ایفا کرده و کتاب را به‌عنوان یکی از عناصر هویتی و حیاتی زندگی مدرن شهری، در نگاه مردم تهران زنده نگه دارد.