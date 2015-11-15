خبر منتشر شده از اظهارات شمخانی درباره سانتیریفیوژها صحیح بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی چهارشنبه گذشته با صدور بیانیه ای مدعی شد رسانه ملی مطلب غلطی را درباره اقدامات این سازمان منتشر کرده و به نقل از سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد پس از درخواست ایشان، صدا و سیما اقدام به توقف پخش این مطلب کرد. در این خصوص، ضمن تاکید بر این نکته که رسانه ملی همواره خود را ملزم به انتشار اخبار دقیق، مستند و صحیح می داند به اطلاع می رساند:

خبرگزاری‌های معتبر سه‌شنبه گذشته خبری را به نقل از دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی منتشر کردند که بر اساس آن خبر، ایشان در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به اینکه گفته می شود فرآیند جمع‌آوری سانتریفیوژهای فردو و نطنز شروع شده بود که جلوی آن با یک تذکر گرفته شده است، ضمن تایید تصریح کردند: «همین طور است».

در پی انتشار گسترده این خبر، سخنگوی محترم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ارتباط تلفنی با خبر رسانه ملی با اعلام اینکه پاسخ آقای شمخانی به سوال دیگری در باره سوریه بوده و خبرنگاران به اشتباه آن را پاسخ وی به سوال فوق تلقی کرده‌اند، خواستار توقف پخش این خبر شد، خبری که پیش از انتشار آن در رسانه ملی، در خبرگزاری‌های معتبر منتشر شده بود.

بررسی دقیق و مجدد فایل صوتی پرسش و پاسخ خبرنگار از دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، تداخلی را در سوالات نشان نداد و پاسخ آقای شمخانی کاملا واضح بود. این نکته هم‌زمان با ارسال فایل صوتی برای دبیرخانه شورا به اطلاع سخنگوی محترم آن دبیرخانه رسید و ایشان با این وجود مجددا درخواست توقف پخش این خبر را مطرح کرد که بلافاصله به این درخواست عمل شد.

اگرچه عرف رسانه ملی انتشار جزئیات تعامل با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیست، ولی به دلیل نقل قول سازمان انرژی اتمی از این نهاد و برای صیانت از اعتبار رسانه ملی که انتشار اخبار دقیق، مستند و صحیح در سرلوحه وظایف حرفه ای آن است، توضیحات فوق به اطلاع عموم رسید.