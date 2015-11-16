منشاء انفجارها از یمن تا فرانسه یکی است

سیدمجتبی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله تروریستی داعش در پاریس اظهار کرد: فرانسه نتیجه حمایتهای خود را از داعش دید و طعم ناامنی را چشید. متاسفانه سیاستهای فرانسه باعث شد تا مردم فرانسه قربانی اعمال دولتمردان خود شوند. ما به شدت این جنایت غم انگیز را محکوم می‌کنیم در عین حال به دیگر کشورهای حامی داعش هشدار می‌دهیم نتیجه حمایت از داعش ناامن شدن خودشان را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اولین کشور دنیا بود که در مقابل داعش ایستاد افزود: ابران از روز اول اعلام کرد آنچه در سوریه اتفاق افتاد توطئه غرب برای ناامن کردن منطقه است که دامن غربی‌ها را نیز خواهد گرفت. امروز بازگشت داعشی‌ها به اروپا این کشورها را همیشه نگران و فضای این کشورها را تا سال‌ها امنیتی خواهد کرد.

حیدری ادامه داد: امروز می‌بینیم که همه کشورهای حامی داعش در معرض خطر بوده و همه آنها نیز در بازگشت تروریست‌ها سهیم هستند.

این کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: یادمان نرود که ترکیه راه ورود داعش را به اروپا باز کرد و امروز نیز ترکیه و کشورهای اروپایی مورد تهدید هستند. این کشورها حامیان آنها بوده اند و وقتی داعش در کشوری همچون فرانسه چنین قدرت نمایی می‌کند کشورهای دیگر سهل الوصول‌تر و حجم تلفات به مراتب بیشتر خواهد بود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: منشاء انفجارهای لبنان، عراق، سوریه، یمن، ترکیه و فرانسه یکی است و کشورهای حامی داعش نیز مشخص هستند و مشخص تر از آن حمایت مالی عربستان سعودی از آنهاست.

حیدری تصریح کرد: امروز غرب، ترکیه و عربستان به دنبال راهی برای نجات خود هستند و هر تصمیمی که بگیرند جایگاه مقاومت را در منطقه ارتقا خواهند داد. این کشورها در صورت ادامه حمایت از داعش گرفتار خواهند شد و در صورت عدم حمایت از داعش و حتی حمله به آن جایگاه مقاومت را ارتقا می‌بخشند. اما نکته مهمتر جایگاه جمهوری اسلامی ایران است زیرا همه دنیا به این باور رسیده اند که هیچ راهی برای مبارزه با داعش بدون در نظر گرفتن جایگاه جمهوری اسلامی ایران و کمک کشورمان امکان پذیر نخواهد بود.

این کارشناس مسائل غرب اسیا اظهار کرد: امروز هر کسی که در مقابل داعش بایستد در دنیا و در افکار عمومی محبوب خواهد بود و همه به او افتخار خواهند کرد اما متاسفانه ما نتوانستیم شهدای خود را بروز و آنها را به مردم جهان نشان دهیم. البته امروز در عراق و سوریه و یمن مردم از قاسم سلیمانی و دیگر سرداران ایرانی و شهدایی چون شهید شاطری با تعظیم و تمجید یاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه هنوز اروپایی‌ها به این باور نرسیده اند که سرداران ایرانی مبارزان واقعی این عرصه هستند اضافه کرد: در صورتی که بتوانیم روایتی درست به اروپا منعکس کنیم جمهوری اسلامی ایران قلب جهانیان را تسخیر خواهد کرد.

حیدری گفت: نفوذ معنوی جمهوری اسلامی ایران در کمترین حالت باعث خواهد شد تا غرب به راحتی نتواند یک داعش دیگر بسازد و از آن برای مبارزه با جمهوری اسلامی ایران و مقاومت استفاده کند.

این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به نقش آل سعود در حمایت از گروه های تکفیری اظهار کرد: آنها مطمئنا اگر طراح چنین عملیاتی نباشند در صورت اطلاع مانع چنین جنایاتی نخواهند شد زیرا همه دنیا نیز از ارتباط مستقیم داعش و سعودی ها کاملا اطلاع دارند.

حیدری با بیان اینکه امروز باید شکرگذار مقام معظم رهبری، سرداران رشید اسلام و شهدای گرانقدرمان باشیم تصریح کرد: درحالی که فرانسه این چنین به خاک و خون کشیده می شود ایران اسلامی در امنیتی بی نظیر قرار دارد. امروز در کوچه و خیابان از هر که درباره تهدید داعش بپرسید بی درنگ می‌گوید داعش جرات حمله به ایران را ندارد و اساسا چنین توانی ندارد و در حد این حرفها نیست.

وی تاکید کرد: در حالی که کیست که نداند اساسا داعش برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت اما ایران در اوج عزت و امنیت قرار دارد اما حامیان آن منتظر عملیات‌های تروریستی هستند و لحظات خود را با ترس می‌گذرانند.