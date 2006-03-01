تدريس و اجراي موسيقي دو مقوله متفاوت است

مصطفي كمال پورتراب - مدرس دانشگاه وآهنگسازدر گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت : كمبود معلم يكي از عوامل مهم و ساختاري است كه آموزش موسيقي را در چند سال آخردوره عالي با مشكلات عمده مواجه كرده است ، بنابراين بايد به فكر تاسيس يك مركز تربيت معلم موسيقي باشيم.

پورتراب افزود : با اشاره به اين نكته كه معلم بايد توان انتقال اطلاعات به شاگرد را داشته باشد گفت : قبل از انقلاب سياست هاي خاصي براي كنترل آموزشگاههاي موسيقي سراسركشور در نظر گرفته بودند؛ مثلا هر ساله مدرسان از تمام كشور به بهانه مصاحبه به تهران كشانده مي شدند وضعف آنها گوشزد مي شد.اين ضعف ها بايد تا سال ديگر ازبين مي رفت و از اين طريق آموزشگاه ها مدام در حال پيشرفت و ترقي بودند كه از آن ميان مي توان به آموزشگاه حسن كامكار اشاره كرد.

وي برنامه هاي مركز گسترش آموزش هنري و خانه موسيقي در اين خصوص ثمربخش ندانست و خاطرنشان كرد : متاسفانه تعداد متخصصان خانه موسيقي انگشت شمارند؛ البته همين تعداد كم نيز به علت دل مشغولي هاي فراوان نمي توانند نظارت دقيقي به همه آموزشگاه هاي موسيقي داشته باشند.

اين مدرس پيشكسوت در ادامه وضعيت كتاب هاي آموزش موسيقي را اسفبار دانست و افزود: اكنون هركه زبان انگليسي مي داند به فكر ترجمه كتاب موسيقي مي افتد؛در صورتي كه آگاهي از اصطلاحات يك رشته براي ترجمه يك اثربسيار ضروري است .مصطفي پورتراب در پايان ادامه داد:كتابي با عنوان "تئوري بنيادي موسيقي " چند سال پيش كتاب سال شد.اما همين كتاب حاوي غلط محتوايي بسياري بود كه در نسخه هاي بعدي برطرف شد.