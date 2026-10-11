برگزاری رویداد «بانوی میدان» با محوریت جهاد تبیین در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی عصر یکشنبه در رویداد آموزشی «بانوی میدان» با هدف شبکهسازی، آموزش و توانمندسازی بانوان نقشآفرین محلات شهر ایلام، در مسجد سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: این رویداد که در ادامه سلسلهبرنامههای شناسایی و سازماندهی ۲۶۰۰ بانوی فعال و کنشگر در سطح استان اجرا شد، فضایی را برای همافزایی فعالان عرصههای فرهنگ و رسانه فراهم آورد.
وی بیان کرد: در این نشست که با استقبال بانوان دغدغهمند محلات همراه بود، سرفصلهای تخصصی با رویکرد «جهاد تبیین» تدریس شد.
وی بیان کرد: در بخش نخست با عنوان «بانو رسانه»، ضرورت حضور هوشمندانه بانوان در فضای مجازی به عنوان افسران جنگ نرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در بخش دوم با عنوان «تبیینگران میدان»، به تبیین مبانی الهیات مقاومت و ضرورت هوشیاری در برابر جریانهای فکری معارض پرداخته شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام عنوان کرد: برگزاری این رویداد گامی عملیاتی در جهت تحقق شبکه فعالان بانوی «میدان» بود تا با بهرهگیری از ۱۱ موکب شبانه و ظرفیتهای محلی، زمینهساز کنشگری فعال در حوزههای فرهنگی و اجتماعی استان ایلام باشد.
وی گفت: تبلیغات اسلامی استان ایلام با هدف استمرار این نهضت آموزشی، برنامههای آتی خود را برای تعمیق آموزشهای تخصصی ویژه شبکه بانوان «بانوی میدان» در هفتههای آتی پیگیری خواهد کرد.
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