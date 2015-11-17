توسعه بر اساس منطق بهای تولید باشد/طرح هدفمندی اجرای خوبی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، محمدرضا پور ابراهیمی در جلسه بررسی وضعیت واحدهای تولیدی دشت زحمتکشان کرمان اظهار کرد: تحول اقتصادی نیازمند تکنولوژی جدید است و با ادبیات قدیم و یا تکنولوژی قدیمی نمیشود تحول اقتصادی ایجاد کرد.
وی بابیان اینکه روش توسعه باید بر اساس منطق بهای تولید باشد در خصوص مشکل سوخت کارخانهداران در این منطقه، بیان داشت: هرگونه کمکی در خصوص اقساط نمودن هزینههای انرژی شما انجام شود، مسکن است و با توجه به اینکه در چند ماه آینده دوباره نیازمند این مسکن هستید نمیشود با این موضوع مسکنی برخورد کرد.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه بیماری را یکبار باید درمان کرد و این غده سرطانی را بیرون آورد، تأکید کرد: صنعت انرژی بری مثل تولید آجر نیازمند بهروز کردن تکنولوژی است تا بتوان در درازمدت از آن نتیجه گرفت.
وی به تصویب قانون صرفهجویی در سوخت در مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون اگر تولیدکنندگان بهواسطه توسعه تکنولوژی خود در مصرف انرژی صرفهجویی کنند به میزان آن صرفهجویی 50 درصد به خودشان باز برگشت میکند.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بابیان اینکه شرایط موجود کشور رکود است و کشور با مشکلات اقتصادی روبرو است، افزود: در این وضعیت کاهش مصرف سوخت الزامی و باید توسط تولیدکنندگان نیز برای استمرار تولید خودشان رعایت شود.
وی به اجرای طرح هدفمندی یارانهها در کشور اشاره کرد و گفت: طرح هدفمندی یارانهها طرح بسیار خوبی بود که میتوانست در توسعه اقتصادی کشور موفق باشد اما اجرای خوبی نداشت و به نفع تولیدکنندگان نبود.
پور ابراهیمی حمایت از تولیدکنندگان را ضروری دانست و بیان کرد: در این شرایط اقتصادی باید بستههای حمایتی مناسبی برای تولیدکنندگان در نظر گرفت تا بتوان در آینده نتیجهگیری کرد.
ودیعتی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان نیز با تأکید بر کاهش مصرف انرژی توسط تولیدکنندگان، تأکید کرد: اینگونه مصرف کردن انرژی به کشور و استان ضربه میزند.
وی افزود: بهروز کردن انرژی در راستای کاهش مصرف سوخت ضروری است و قطعاً بهای تولید را کم میکند که درنتیجه به نفع خود تولیدکننده است.
نظر شما