وکیل بانک مسکن: بابک زنجانی یک ریال پول در بانک مسکن ندارد

جواد احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارات امروز بابک زنجانی در دادگاه مبنی بر اینکه ۱۷ روز دیگر یک میلیارد یورو از اموال بانک مسکن در خارج از کشور را به دلیل بدهی توقیف می کنم گفت: چطور می شود این آقا حکم داشته باشد و ما بی خبر باشیم.

وی افزود: بابک زنجانی مدعی است ۴ میلیارد یورو نزد بانک مسکن یعنی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان پول داشته در حالی که فقط به ما یک حواله و برگه نشان دادند که آن هم جعلی بود. بروید از بانک مرکزی سوال کنید و آنها خواهند گفت که اصلا بابک زنجانی یک ریال پول در بانک های کشور نداشته است.