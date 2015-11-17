به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رضا آذریان فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۷۷ پیروز ثامنالائمه(ع) خراسان با اشاره به برگزاری رزمایش محمد رسولالله(ص) ۳ در شرق کشور، گفت: مرحله عملیاتی این رزمایش از روز گذشته آغاز شده و امروز روز دوم آن است که هدفهای از پیش تعیین شده را مورد تست قرار میدهیم.
وی افزود: یکی از اهداف برگزاری این رزمایش تمرین نحوه و روشهای مقابله با اقدامات احتمالی گروهکهای تروریستی در مرزهای کشور است. هرچند این گروهکها برای ما در حدی نیستند که بخواهیم برای آنها رزمایش برگزار کنیم، اما در خلال اهدافی که برای برگزاری رزمایش محمد رسولالله ۳ طراحی شده بود، این هدف را نیز مورد توجه خود قرار دادیم.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۷۷ پیروز ثامنالائمه خراسان با بیان اینکه رزمایش در منطقه عمومی تربت جام برگزار میشود، تصریح کرد: پیام این رزمایش به دوستان ما پیام صلح و دوستی و ثبات در منطقه است و پیام به دشمنان نیز اقتدار و آمادگی بهروز نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
امیر آذریان گفت: رزمایش محمد رسولالله ۳ فردا نیز ادامه خواهد داشت و امروز همچنین شلیک موشک تاو از بالگرد کبری را داشتیم که این موشک بهخوبی هدف تعیین شده را مورد اصابت قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: در این رزمایش عملیات آتش نیز توسط جنگندههای نیروی هوایی ارتش برقرار خواهد شد و بهتبع آن نیز عملیات هلیبرن و ضدهلیبرن انجام میشود.
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