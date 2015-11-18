انعکاس برنامه های آموزشی کشور با «دوربین ۷»

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خدادی تهیه کننده «دوربین ۷» گفت: با توجه به نیاز انعکاس جریان های علمی کشور، این برنامه از مهر ماه به تهیه گزارش در استان های کشور پرداخته است و از این پس تمامی رویدادهای علمی و فرهنگی استان های مختلف را پوشش می دهد.

هادی خدادی تهیه کننده برنامه «دوربین ۷» گفت: آموزش و مهارت دغدغه اصلی مسئولان شبکه آموزش سیما است و بر همین اساس مستند گزارشی «دوربین ۷» با توجه به این دو مقوله مهم در مراکز آموزشی کشوری برای تهیه گزارش حضور می یابد و به عنوان دوربین ویژه شبکه آموزش سیما محسوب می شود.

وی افزود: «دوربین ۷» با پشتوانه چهار ساله خود با هدف ارتقای سطح علمی آحاد افراد جامعه در کلیه مراکز آموزشی نظیر دانشگاه ها، مدارس، پژوهش سراها، جشنواره ها و نمایشگاه های علمی و فرهنگی حضور می یابد و به انعکاس فعالیت های آموزشی می پردازد.

خدادی خاطرنشان کرد: دست اندرکاران این برنامه پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسیدند که به جای استفاده از یک لوکیشن ثابت و داخلی دوربین خود را به سراسر کشور بفرستند و در واقع دوربین فضاهای آموزشی کل کشور شوند.

این تهیه کننده اضافه کرد: «دوربین ۷» فضای مناسبی برای پوشش خبری کلیه برنامه های آموزشی و پژوهشی در استان های کشور است و مخاطبان پویا می توانند همایش ها، جشنواره ها و کارگاه های علمی، مهارتی و مسابقات دانش آموزی و دانشجویی و همچنین معضلات و مشکلات فضای آموزشی پیرامون خود را اطلاع بدهند تا دوربین این برنامه با حضور در استان به تهیه گزارش بپردازد.

برنامه «دوربین ۷» فرصت فراگیری امروز برای فردایی بهتر است که هر روز در چهار بخش ۷ دقیقه ای از شبکه آموزش سیما به روی آنتن می رود.