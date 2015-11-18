به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای ستاد هفته بسیج استان بوشهر اظهار داشت: آثار و برکاتی که سپاه و بسیج برای انقلاب داشته است درطول تاریخ اسلام بی نظیراست.

وی گفت: اگر ما امروز شاهد یورش و تهاجم همه جانبه آمریکایی‌ها در کشورهای منطقه هستیم به این دلیل است که آن کشورها از نعمت سپاه و بسیج مردمی برخوردار نیستند.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: اگر نظام اسلامی ما از چنین نهاد مقدسی برخوردار نمی بود، قطعا وضعیتی همانند عراق و سوریه و سایر بلاد اسلامی که مورد یکه تازی قدرت های استکباری قرار گرفته اند، داشت.

صفایی بوشهری سپاه را یک نهاد جامع خواند که در عرصه های سخت، نیمه سخت، نرم و فوق نرم کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته و به همین خاطر است که هجمه های دشمنان علیه این نهاد مقدس بیش از دیگر نهادها است.

وی با بیان اینکه آینده آبستن فتنه‌های بسیار زیادی در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... خواهد بود، خاطرنشان کرد: در روایات اهل بیت(ع) آمده است که هرچه به زمان ظهور نزدیکتر شویم فتنه‌ها بیشتر می‌شود و تنها راه نجات از فتنه ها قرار گرفتن در کنار ولایت است.

وی در پایان اظهار داشت: ما در دایره کلیت نظام اسلامی موثرتر، امتحان داده و سالم‌تر از سپاه و بسیج برای خنثی‌سازی توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان داخلی و خارجی نداریم.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) نیز در این نشست اظهار داشت: سپاه و بسیج را تنها مجموعه ای است که همزمان در سه طیف از تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم ماموریت دارد.

سردار فتح الله جمیری اضافه کرد: سپاه و بسیج عمده توان خود را در این برهه از زمان صرف مقابله با تهدیدات نرم دشمن کرده و در این راه اقدامات قابل توجهی را به منصه ظهور رسانده است.