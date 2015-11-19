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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۸:۴۲

فرماندار شهرستان کنگاور مطرح کرد:

لزوم توجه جدی به حفاری‌های مشکل ساز در شهرستان کنگاور

لزوم توجه جدی به حفاری‌های مشکل ساز در شهرستان کنگاور

کرمانشاه- فرماندار شهرستان کنگاور گفت: مسئولان باید نسبت به حفاری‌های انجام شده در شهرستان کنگاور که برای مردم ایجاد مزاحمت نموده رسیدگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شریف خسروی در نشست شورای اداری شهرستان کنگاور که شامگاه چهارشنبه در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: حدود ۱۰ میلیارد به تصفیه خانه شهرستان کنگاور اختصاص یافت و لذا باید مشکل  آب و فاضلاب در این شهرستان در اسرع وقت برطرف شود.

خسروی به مشکلات ناشی از حفاری‌های انجام شده در شهرستان کنگاور اشاره کرد و گفت: این حفاری‌ها برای مردم ایجاد مزاحمت کرده و تاکنون به نتیجه‌ ای نرسیده است.

وی بر لزوم آبرسانی به ۴ روستای شهرستان کنگاور اشاره کرد و گفت: در این خصوص روستای «آران» ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و روستای «عبدالتاجدین» ۸۵ درصد پیشرفت دارد.

خسروی خواستار آبرسانی سیار به چندین روستا در شهرستان کنگاور شد و گفت: روستاهایی از جمله «گردکانه»، «سلطان آباد»، «عباس آباد» و... با مشکل جدی در زمینه آب مواجه‌اند و باید رسیدگی لازم صورت گیرد.

وی به مشکل قطعی برق در برخی مناطق شهرستان کنگاور اشاره کرد و گفت: سیستم‌های برق در این شهرستان فرسوده شده و نیاز به تعویض دارد.

خسروی فرماندار، نماینده مجلس و امام جمعه را ۳ ضلع مثلث توسعه در شهرستان کنگاور عنوان کرد و گفت: توسعه این شهرستان به تلاش، همدلی و هم افزایی مدیران نیاز دارد.

وی افزود: هم اکنون ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان کنگاور وجود دارد.

مدیریت جهادی سرلوحه کار مدیران باشد

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در این نشست اظهار داشت: اقداماتی در بخش‌های عمرانی در شهرستان کنگاور از سوی دولت‌های مختلف انجام شده که کافی نیست.

حجت‌الاسلام وحید احمدی مهمترین مشکل شهرستان کنگاور را در بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: کنگار منطقه‌ای خشک محسوب می شود و باید به نحوه استفاده از منابع آبی توجه بیشتر و نظارت‌های لازم اعمال شود.

حجت‌الاسلام احمدی در ادامه گفت: مهمترین مسئله در خصوص مشکلات آبی در شهرستان کنگاور  سد آناهیتا است این پروژه اکنون ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و لذا مسئولان باید با نحوه برداشت از آب‌ها به ویژه در خصوص حفر چاه‌های غیر مجاز برخورد نمایند.

وی ادامه داد: مسئولان پیش از برخورد با برای استفاده از چاه‌های آب در شهرستان کنگاور، برای مصارف کشاورزی چاره اندیشی کنند و به فکر تامین آب کشاورز و تامین زندگی او نیز باشند.

حجت‌الاسلام احمدی خواستار توجه بیشتر به مسائل بهداشت و درمان مردم در شهرستان کنگاور شد و گفت: مشکلات زیادی در حوزه بهداشت و درمان همچون کمبود تجهیزات پزشکی و متخصص در این شهرستان داریم.

وی در ادامه خواستار رسیدگی سریع به وضعیت زیرساخت‌های شهرستان کنگاور اعم از جاده‌ای، گازرسانی، فاضلاب و آبرسانی شد و گفت: باید پیگیر مصوبات این نشست باشیم و تا ۶ ماه آینده که استاندار به کنگاور سفر می‌کند مصوبات و تعهدات مدیران را پیگیری و به نتیحه برسانیم.

حجت‌الاسلام احمدی خطاب به مدیران و مسئولان حاضر گفت: به فرموده مقام معظم رهبری مدیریت جهادی باید سرلوحه کار شما باشد و با بهانه کار و مشغله فراوان از رسیدگی به مشکلات غافل نشوید.

این نماینده مجلس در پایان افزود: مسئولان باید همچون رزمندگان در دفاع مقدس ایثار و از خودگذشتگی داشته باشند تا کارها به سرانجام برسد.

کد مطلب 2972028

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