به گزارش خبرنگار مهر، شریف خسروی در نشست شورای اداری شهرستان کنگاور که شامگاه چهارشنبه در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: حدود ۱۰ میلیارد به تصفیه خانه شهرستان کنگاور اختصاص یافت و لذا باید مشکل آب و فاضلاب در این شهرستان در اسرع وقت برطرف شود.

خسروی به مشکلات ناشی از حفاری‌های انجام شده در شهرستان کنگاور اشاره کرد و گفت: این حفاری‌ها برای مردم ایجاد مزاحمت کرده و تاکنون به نتیجه‌ ای نرسیده است.

وی بر لزوم آبرسانی به ۴ روستای شهرستان کنگاور اشاره کرد و گفت: در این خصوص روستای «آران» ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و روستای «عبدالتاجدین» ۸۵ درصد پیشرفت دارد.

خسروی خواستار آبرسانی سیار به چندین روستا در شهرستان کنگاور شد و گفت: روستاهایی از جمله «گردکانه»، «سلطان آباد»، «عباس آباد» و... با مشکل جدی در زمینه آب مواجه‌اند و باید رسیدگی لازم صورت گیرد.

وی به مشکل قطعی برق در برخی مناطق شهرستان کنگاور اشاره کرد و گفت: سیستم‌های برق در این شهرستان فرسوده شده و نیاز به تعویض دارد.

خسروی فرماندار، نماینده مجلس و امام جمعه را ۳ ضلع مثلث توسعه در شهرستان کنگاور عنوان کرد و گفت: توسعه این شهرستان به تلاش، همدلی و هم افزایی مدیران نیاز دارد.

وی افزود: هم اکنون ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان کنگاور وجود دارد.

مدیریت جهادی سرلوحه کار مدیران باشد

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در این نشست اظهار داشت: اقداماتی در بخش‌های عمرانی در شهرستان کنگاور از سوی دولت‌های مختلف انجام شده که کافی نیست.

حجت‌الاسلام وحید احمدی مهمترین مشکل شهرستان کنگاور را در بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: کنگار منطقه‌ای خشک محسوب می شود و باید به نحوه استفاده از منابع آبی توجه بیشتر و نظارت‌های لازم اعمال شود.

حجت‌الاسلام احمدی در ادامه گفت: مهمترین مسئله در خصوص مشکلات آبی در شهرستان کنگاور سد آناهیتا است این پروژه اکنون ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و لذا مسئولان باید با نحوه برداشت از آب‌ها به ویژه در خصوص حفر چاه‌های غیر مجاز برخورد نمایند.

وی ادامه داد: مسئولان پیش از برخورد با برای استفاده از چاه‌های آب در شهرستان کنگاور، برای مصارف کشاورزی چاره اندیشی کنند و به فکر تامین آب کشاورز و تامین زندگی او نیز باشند.

حجت‌الاسلام احمدی خواستار توجه بیشتر به مسائل بهداشت و درمان مردم در شهرستان کنگاور شد و گفت: مشکلات زیادی در حوزه بهداشت و درمان همچون کمبود تجهیزات پزشکی و متخصص در این شهرستان داریم.

وی در ادامه خواستار رسیدگی سریع به وضعیت زیرساخت‌های شهرستان کنگاور اعم از جاده‌ای، گازرسانی، فاضلاب و آبرسانی شد و گفت: باید پیگیر مصوبات این نشست باشیم و تا ۶ ماه آینده که استاندار به کنگاور سفر می‌کند مصوبات و تعهدات مدیران را پیگیری و به نتیحه برسانیم.

حجت‌الاسلام احمدی خطاب به مدیران و مسئولان حاضر گفت: به فرموده مقام معظم رهبری مدیریت جهادی باید سرلوحه کار شما باشد و با بهانه کار و مشغله فراوان از رسیدگی به مشکلات غافل نشوید.

این نماینده مجلس در پایان افزود: مسئولان باید همچون رزمندگان در دفاع مقدس ایثار و از خودگذشتگی داشته باشند تا کارها به سرانجام برسد.