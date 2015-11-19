خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، تولید یک میلیون تن شمش آلومینیوم پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه کشور امری بود که مسئولان صنعت و معدن برای رفع نیاز صنایع کشور پیش بینی کرده بودند اما محدودیت منابع بوکسیت در داخل و وارداتی بودن این ماده اولیه باعث شد تا مسئولان به فکر جایگزینی ماده اولیه دیگری باشند و با کشف ذخایر عظیم نفلین سینیت در شمال کشور با تناژ بالا موجب شد تا بومی سازی تولید آلومینیوم در داخل در دستور کار قرار بگیرد.

بر همین اساس در سال ۱۳۷۲ عملیات اجرایی کارخانه صنعتی تولید آلومینیوم در شهرستان سراب آغاز شد اما متاسفانه تاکنون بعد از گذشت بیش از ۲۲ سال هنوز پیشرفت فیزیکی زیادی در این مجموعه که یکی از پروژه های نیمه تمام قدیمی شمال غرب کشور است دیده نمی شود و مردم سراب همچنان منتظر افتتاح این طرح هستند.

عملیاتی کردن نفلین سینیت سراب اولویت اول سازمان ایمیدرو است

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی مخزن ۳۰هزارمترمکعبی مجتمع نفلین سینیت سراب در جمع مدیران و اقشارمختلف مردم شهرستان سراب گفت: به لطف خداوند و تدبیر نطام اسلامی تحریم های ظالمانه دشمنان و قدرت های جهانی بر علیه کشورمان در حال فروپاشی است و به تدریج پیچ تحریم ها در حال شل شدن است.

وی با ستایش و تحسین مردم ایران به خاطر تحمل فشارهای شدید اقتصادی و مقاومت قهرمانانه تاکید کرد: در سفری که در آینده به ایتالیا خواهیم داشت در مورد عقد قراردادهای صنعتی در جهت گسترش صنعت آلومینیوم اقدام خواهیم کرد.

کرباسیان با بیان اینکه هم اینک آلومینیوم به عنوان رقیب فولاد در جهان مطرح است به وجود ذخایرعظیم نفلین سینیت در منطقه سراب اشاره کرد و افزود: کارشناسان رقم تقریبی ذخایر معدنی را بیش از ۵ میلیارد تن برآورد کردند.

وی ظرفیت تولید آلومینیوم را در حال حاضر ۴۳۰ هزارتن عنوان کرد و افزود: این رقم به ۸۰۰ هزارتن افزایش خواهد یافت.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه برای تولید الومینیوم به گاز و پودرآلومینا نیاز است یاداورشد: آلومینیوم از ماده معدنی بوکسیت و نفلین سینیت حاصل می شود که با توجه به ذخایر اندک بوکسیت در کشور، نفلین سینیت جایگزین مناسبی برای ان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ایمیدرو اولویت اصلی و اول خود را عملیاتی کردن مجتمع نفلین سینیت سراب قرارداده است.

وی با قدردانی از تلاش های صورت گرفته از طرف استاندار آذربایجان شرقی و نماینده سراب برای در مسیر اجراقراردادن پروژه نفلین سینیت سراب گفت: برای انتقال دانش فنی و طراحی نقشه کار با شرکت اتوتک آلمانی فنلاندی که از معتبرترین شرکت های بین المللی است قراردادی را در آذرماه ۹۳ منعقد کردیم که مبلغ آن ۱۰میلیون یورو می باشد.

کرباسیان در پاسخ به انتقاد امام جمعه و نماینده سراب در مورد تاخیر ۱۸ ساله در اغاز طرح نفلین سینیت سراب اظهارکرد: از طرف تمام دولتمردان از مردم سراب عذرخواهی می کنم.

وی در عین حال تحریم های اعمال شده از طرف قدرت های جهانی و نیز ضعف مدیریتی را دوعامل اصلی تاخیر طولانی مدت در اجرای پروژه عنوان کرد و یاداورشد: اگرچه اصل طرح اجرایی نشده اما با پیشرفت در زیرساخت های اصلی مثل گاز، برق و آب رسانی نشانه های خوبی مشاهده می شود.

تا دوماه آینده مناقصه بین الملی برای این طرح برگزار می شود

محمد باقر عظمائی مجری طرح نفلین سینیت نیز در ادامه این مراسم گفت: بزودی بسته مهندسی از طرف شرکت اتوتک آلمان در اختیار طرف ایرانی قرارداد گداشته خواهد شد و پیش بینی می شود ظرف دوماه آینده اجرای طرح به مناقصه بین الملی برود.

وی از اتمام گازکشی و نیز لوله گداری ۲۲کیلیومتر از مسیر آبرسانی به طرح و پیشرفت در برق رسانی با قدرت ۲۳۰کیلوولت خبرداد.

با این حال انتظار می رود تا به زودی شاهد بهره برداری از این طرح بزرگ صنعتی باشیم چراکه این طرح می تواند زمینه اشتغال چند صد نفر جوان جویای کار را فراهم کند و امید است تا با ورود سرمایه گذاران بزرگ خارجی پروژه نفلین سینیت سراب جان تازه بگیرد.