ترس از بمبگذاری موجب فرود اضطراری هواپیمای لهستانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این هواپیما که ۱۶۱ مسافر داشت در ساعات ابتدایی صبح امروز پنجشنبه مجبور به فرود اضطراری در فرودگاهی در شرق بلغارستان شد.

این هواپیما در مسیر ورشو به مصر در حال پروزار بود که یک مرد ۶۰ ساله مدعی وجود بمب در هواپیما شد. بعد از این اعلام هواپیما مجبور به فرود اضطرری شد و مقامات بلغارستانی بعد از تخلیه مسافران شروع به جستجوی این هواپیما کردند.

تا کنون خبری در مورد کشف بمب در این هواپیما منتشر نشده اما مری که از وجود بمب خبر داده بود در بازداشت به سر می برد.

به گزارش مهر، بعد از حملات جمعه شب پاریس در اروپا نیز وضعیت همچنان اضطراری است و در اغالب مراکز رفت و آمد اصلی مردم یعنی فرودگاه ها، ایستگاه های قطار، مترو و ... تدابیر امنیتی به شدیدترین شکل ممکن اجرا می شود. در همین رابطه از دانمارک خبر می رسد که در ادامه وضعیت امنیتی برقرارشده در اروپا، پلیس دانمارک یکی از ترمینال‌های فرودگاه کپنهاگ را پس از یافتن یک چمدان مشکوک تخلیه کرد.

سخنگوی پلیس دانمارک در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت که این اتفاق ظهر روز چهارشنبه رخ داده است. تخلیه ترمینال فرودگاه در پایتخت دانمارک تنها ساعاتی پس از آن رخ داد که سطح تهدید امنیتی در کشور دانمارک، به درجه دو افزایش یافت.