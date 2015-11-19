گردان های بسیج قرچک عازم رزمایش الی بیت المقدس ۴ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه و با بدرقه مسئولان شهرستان قرچک، گردان های بسیج این شهرستان عازم رزمایش الی بیت المقدس ۴ شدند.

در این مراسم علاوه بر فرمانده سپاه شهرستان قرچک، مسعود مرسل پور فرماندار و سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

مسعود مرسل پور فرماندار شهرستان قرچک در این آیین اظهار داشت: این رزمایش با هدف نشان دادن گوشه ای از توانمندی و اقتدار بسیج برگزار می شود.

وی افزود: امروز بسیج علاوه بر حضور و مقابله با تهدیدات نرم دشمن در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی، با حضور در این رزمایش آمادگی خود را برای دفاع از کشور نشان می دهد.

مرسل پور ادامه داد: دشمن با حضور بسیجیان شجاع و سلحشور و توانمند، هیچگاه به خود اجازه نمی دهد که به ایران اسلامی تعرض کند.