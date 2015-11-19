به گزارش خبرنگار مهر، ناصر طالبی رئیس فدراسیون اسکی، سیدمحمد پرهیزکار مدیرعامل پیست اسکی توچال، عیسی ساوه شمشکی نماینده وزیر در توسعه ورزش‌های زمستانی، مرتضی ساوه شمشکی رئیس هیات اسکی استان تهران، نایندگان از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و جمعی دیگر از مسئولان در مراسم افتتاح پیست بین‌المللی توچال حضور داشتند.

این پیست پس از یک هفته فعالیت آزمایشی و با تائید فدراسیون، از ظهر امروز پنجشنبه با برگزاری مراسمی رسما افتتاح شد.

در ابتدای این مراسم، سیدمحمد پرهیزکار مدیرعامل پیست اسکی بین‌المللی توچال ضمن عذرخواهی از ظرفیت محدود خط تله‌کابین توچال عنوان کرد: بسیاری از اسکی‌بازان ساعت‌ها در صف انتظار تله‌کابین معطل می‌شوند و ما در تلاش هستیم تا با خرد جمعی این زمان را به حداقل ممکن برسانیم.

وی افزود: این نوید را می‌دهم که تا پایان فصل بعدی (سال ۹۵) دو پروژه با حمایت مسئولان برای توسعه پیست اسکی توچال انجام شود تا این پیست به طولانی‌ترین و بزرگترین پیست اسکی کشور تبدیل شود. همچنین احداث خط جدید تله‌کابین در مجاورت خط قدیمی با ظرفیت انتقال ۱۸۰۰ نفر در ساعت در سال ۹۵ اجرایی خواهد شد.

طالبی: بهره‌برداری از پیست بین‌المللی توچال کار یک هفته و یک ماه نبود

ناصر طالبی ضمن تشکر از همه افرادی که برای بازگشایی پیست بین‌المللی اسکی توچال همکاری کرده‌اند، گفت: این لطف خداست که موفق شدیم در چنین شرایطی و در ماه آبان میزبان شما عزیزان در ارتفاع ۴ هزارمتری باشیم.

وی افزود: از همه کسانی که به هر نحوی در بازگشایی این پیست بین‌المللی تاثیر داشته‌اند، سپاسگزاریم. باید عنوان کنم که بهره‌برداری از پیست بین‌المللی توچال کار یک روز و یک هفته و یک ماه گذشته نبود.

رئیس فدراسیون اسکی همچنین ادامه داد: آقای پرهیزکار و تیم قوی وی از اوایل خرداد، استارت آماده‌سازی پیست توچال را زدند و طی مکاتبات عدیده پیگیر مراجع قانونی بودند تا پیست بازگشایی شود. از همه، نیروی انتظامی گرفته تا حراست و ... نیز تشکر می‌کنم.

توضیحات شمشکی در خصوص پیست اسکی بین‌المللی توچال

در ادامه این مراسم، مرتضی ساوه شمشکی با اشاره به شرایط و امکانات پیست اسکی بین‌المللی توچال عنوان کرد: کار پیست بین‌المللی توچال در دهه شصت آغاز شده است. طول خط تله‌کابین توچال ۷.۵ کیلومتر در مسیر رفت و ۷.۵ کیلومتر در مسیر برگشت است و مسافت ۱۵ کیلومتری این تله‌کابین ۵۰ تا ۵۵ دقیقه زمان می‌برد. خیلی‌ها صحبت می‌کنند و می‌گویند شرایط پیست‌ها مساعد نیست، ولی باید بگویم که این کار خیلی سختی است و اسکی‌بازان باید ۱۵ کیلومتر مسافت را با تله‌کابین طی کنند.

وی ادامه داد: بعد از اختتامیه پیست اسکی توچال در پایان اردیبهشت سال ۹۴، گروه فنی پیست اسکی توچال و شخص ملازاده به همراهی گروهی از کارمندان و متخصصان، کار بازسازی طولانی‌ترین تله‌کابین قاره آسیا (توچال) را آغاز کردند. در ایستگاه هفتم این پیست، دو تله‌سیژ، یک تله اسکی و یک هتل کوهستانی بی‌نظیر وجود دارد.

رئیس هیات اسکی استان تهران اضافه کرد: همه دستگاه‌های بالابر و همه سیستم‌ها از قرقره‌ و کابل گرفته تا دیگر موارد بازسازی شده و توسط کمیته فنی دستگاه‌های بالابر به فدراسیون گزارش می‌شود و توسط فدراسیون به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران صادر می‌گردد.

وی همچنین تصریح کرد: فدراسیون اسکی تمامی سیستم‌های پیست بین‌المللی اسکی توچال را تایید و به اداره کل ارسال کرده و گرشاسبی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران مجوز رسمی پیست بین‌المللی توچال را که اولین پیست بازگشایی شده در کشور است، صادر کرده است.

ساوه شمشکی در پایان گفت: از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، رئیس فدراسیون اسکی و همه مسئولان محترم که همواره از رشته اسکی حمایت می‌کنند، تشکر می‌کنم و امیدوارم فصل اسکی خوبی را در پیش داشته باشیم.