هلاکت مغز متفکر حملات پاریس تائید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات رسمی فرانسه خبر کشته شدن «عبدالحمید عبُد» (عبدالحمید اباعود) در حمله روز گذشته پلیس فرانسه به محله سن دونی (سنت دنیس) در حومه پاریس را تائید کردند.

بعد از حملات جمعه ۲۲ آبان پاریس که ۱۲۹ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی برجا گذاشت، از عبداحمید عبُد به عنوان مغزمتفکر این حملات یاد شد.

عبدالحمید یک افراط گرای بلژیکی است که ۲۸ ساله و از اعضای اصلی داعش محسوب می شد. او در سال ۱۹۸۷ در محله مولن بک بروکسل بدنیا آمد و خانواده اش اصالتا مراکشی هستند. یکی از همکلاسی های او می گوید که در مدرسه معلمان و شاگردان کلاس را آزار و اذیت می کرد و یا کیف آنها را بسرقت می برد.

صلاح عبدالسلام که اکنون پلیس دنبال اوست و برادر او، ابراهیم که خود را در حملات جمعه شب منفجر کرد، اباعود را می شناختند. او در سال ۲۰۱۴ سوژه روزنامه های بلژیکی شد هنگامی که یونس برادر بسیار جوان خود را که ۱۳ سال داشت به سوریه برد و نام او را جوانترین تروریست جهان گذاشت. عبدالحمید و دیگر افراطیون بلژیکی در تیپ نخبگان داعش سازماندهی شده اند.

به نوشته روزنامه «دِ مورگن» بلژیک عبدالحمید در یک خانواده طبقه متوسط بدنیا آمد. پدر فروشنده اش او را به یک مدرسه «شیک» در جنوب بروکسل فرستاد. عمر اباعود پدر عبدالحمید می گوید: «ما زندگی زیبایی داشتیم، باید بگویم یک زندگی فوق العاده. عبدالحمید یک کودک بدقلق و دشوار نبود و به یک فروشنده خوب تبدیل شده بود. اما یکدفعه او به سوریه رفت. هر روز از خودم می پرسم به چه دلیلی او افراط گرا شد؟ و تاکنون جوابش را پیدا نکردم.»

خانواده عبدالحمید ۴۰ سال پیش به بلژیک آمدند. پدرش می گوید که عبدالحمید زندگی ما را نابود کرد. او یک شرم برای خانواده ماست. او می گوید هرگز عبدالحمید را برای اینکه برادر کوچکش را به سوریه برده نمی بخشد.