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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۴

قائم مقام وزیر علوم به مهر خبرداد؛

برنامه‌ریزی وزارت علوم جهت تحقق منویات رهبری

برنامه‌ریزی وزارت علوم جهت تحقق منویات رهبری

قائم مقام وزیر علوم گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری پس از دیدار اخیر با روسا و اساتید دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت و برنامه وزارت علوم حرکت در راستای تحقق و تقویت انتظارات مقام معظم است.

محمد سعید تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: بعد از دیدار اخیر مقام معظم رهبری با روسا و اساتید دانشگاه‌ها، فرمایشات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از بررسی مشخص شد، حدود ۶ الی ۷ محور از فرمایشات مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اجرایی شده و در حال جریان است و برنامه وزارت علوم حرکت در راستای تحقق منویات رهبری و تقویت این فعالیت‌ها و انتظارات ارجمند مقام معظم رهبری است.

قائم مقام وزیر علوم با اشاره به افزایش تعاملات علمی و بین‌المللی و سفر روسای دانشگاه‌های برتر به کشور روسیه گفت: این اقدام که درجریان نیز دارد، در راستای استقبال جهانی از قابلیت‌های  جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها صورت گرفت.

وی ادامه داد: هر فعالیتی بین کشورها در بخش‌های گوناگون منشاء و مبنای آن همکاری علمی بوده، چون علم میراث بشری است.

قائم مقام وزیر علوم افزود: در کشور روسیه، قرار شد رئیس اتحادیه دانشگاه‌های برتر روسیه با رئیس دانشگاه تهران به عنوان نماینده دانشگاه های برتر ایران در ارتباط بوده و این تعاملات افزایش یابد.

تسلیمی افزود: در جریان بازدید از دانشگاه مسکو  موافقت نامه‌هایی امضا شد که اجزاء آن موافقت نامه‌ها همه کمک می کند تا این همکاری عملی متقابل دامنه دار باشد.

وی تاکید کرد: استقبال کشورهای دیگر از دانش جمهوری اسلامی ایران امری امیدوار کننده و رو به گسترش است.

کد مطلب 2972719
زهرا سیفی

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    نظرات

    • مریم قربانی ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
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      پاسخ
      پیرو فرمایشات رهبرفرزانه در دیدار با روسای دانشگاهها باید بگویم خوب معلومه که در دانشگاهها اساتید ومدیران ، دانشجویان خوش فکر وانقلابی ومومن را کنار می زنند چون اگر بمانند پته ی سواستفاده ها وسودجویی ها و منفعت طلبی وباندبازیهای اساتید را هم به هم می زنند و هم روی آب می ریزند.

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