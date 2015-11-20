شترهای سرگردان معضلی برای مردم سیریک شده است

سید الله مبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شتر های سرگردان تهدیدی برای مردم سیریک تبدیل شده، اظهار کرد:زشترهای سرگردان رها شده در کنار جاده ها هر لحظه ممکن است وارد جاده شوند و در اثر برخورد با خودرو منجر به حادثه های وحشتتناک شود.

مبارکی با بیان اینکه بعد از تصادف با شتر کسی مسئولیت تصادف نمی پذیرد افزود: مشکل دیگر اینکه کسی مسئولیت برخورد با شتر را بر عهده نمی گیرد که عملا امکان جبران خسارت نیز وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه شترهای سرگردان باید ساماندهی شود، افزود: نیاز است که در این امر تمام دستگاههای اجرایی شهرستان همکاری لازم نیز داشته باشند تا که تهدیدی که برای سلامت مردم است رفع شود.

فرماندار برای رفع این شکل راهکاری دیگری ارائه داد و گفت: برای حل این موضوع فرمانداری سیریک جلسات متعددی داشته و راهکارهای پیشنهادهایی زیادی ارائه گشته که نصب شب نما برروی شتر و شناسنامه دار کردن آنها بوده است.

مبارکی تصریح کرد : اجرای خیلی از پیشنهادهای ارائه شده زمان بر و اجرای آن تدریجی است اما از تمام ابزارها باید استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در کوتاه ترین زمان برای پایین آوردن تلفات جاده ای در این بخش جمع آوری شترهای سرگردان است خاطر نشان کرد: با شروع اجرای این طرح هر شتر سرگردان که مهار شود به نفع دولت مصادره خواهد شد.