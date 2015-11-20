داعش درصدد بدنام کردن اسلام ناب در تمام جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه اول این هفته نماز جمعه شهرستان با اشاره به ایام اربعین حسینی و ماه صفر این ایام را تسلیت گفت.

وی به زندگی پس از مرگ اشاره کرد و افزود: انسان‌ها اگر مرگ و روز قیامت را باور داشته باشند در رفتار و اعمال خود تجدید نظر می کنند.

حجت الاسلام شمس الدین اظهار داشت: انسان‌ها باید بدانند که در آخرت هرکس نتیجه اعمال و رفتارش در دنیا را خواهد دید و خوش به سعادت آنانی که در دنیا راه نیکو را در پیش گرفتند.

امام جمعه بشرویه افزود: خداوند برای هدایت انسان‌ها قرآن را نازل و پیامبران و امامان را برگزید تا راه سعادت و کمال را پیش گرفته و از وسوسه‌های نفس و شیطان دوری کنند.

حجت‌الاسلام شمس الدین در ادامه خطبه‌های خود با تبریک هفته بسیج، از زحمات بسیجیان در تمامی عرصه‌ها تشکر کرد و گفت: بسیج شجره طیبه‌ای است که برگرفته از قرآن و اسلام است و این شجره با اقتدار و صلابت پشتوانه‌ای برای ولایت است.

امام جمعه شهرستان بشرویه بیان کرد: بسیج در برابر دشمنان داخلی و خارجی مثل کوه ایستاده است و نمی‌گذارد کوچک‌ترین خدشه‌ای به انقلاب و نظام مکتب حسینی وارد شود.

وی ادامه داد: با وجود اینکه بسیاری از دشمنان درصدد از پای در آوردن بسیج بوده‌اند اما موفق نشده‌اند چرا که بسیج با خون ملت ایران در آمیخته است.

وی با بیان اینکه دشمن در ابتدای انقلاب در تلاش برای نفوذ از طریق جنگ فیزیکی بود اما با ایستادگی ملت ایران موفق نشد، تصریح کرد: دشمن امروز درصدد نفوذ از طریق جنگ نرم است و از طریق امواج ماهواره تهاجم فرهنگی را در خانه‌های مردم پیش گرفته است.

راه اندازی ۳۵ کارگاه اقتصاد مقاومتی در بشرویه

امام جمعه بشرویه اظهار داشت: دشمن برای نفوذ برنامه‌ای ۱۰ ساله پیش بینی کرده که فتنه انگیزی و مذاکرات ۵+۱ از جمله برنامه‌های از پیش تعیین شده دشمن است اما ملت هوشیار و بصیر ایران چون گذشته در مقابل فتنه‌های شوم دشمن ایستادگی می‌کنند.

حجت الاسلام شمس الدین در ادامه با اشاره به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری گفت: این نامگذاری سبب شده تا امروز در این شرایط سخت اقتصادی مردم با راه اندازی کارگاه‌های اقتصادی همراه دولت باشند و به اقتصاد و اشتغال و تولید کشور کمک کنند.

وی افزود: در شهرستان بشرویه نیز از ابتدای سال تاکنون ۳۵ کارگاه اقتصاد مقاومتی راه اندازی شده است.

حجت‌الاسلام شمس الدین اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی راهی برای مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمن است.

امام جمعه بشرویه به تحولات اخیر اروپا و حمله گروهک‌های تروریستی داعش اشاره کرد و گفت: متاسفانه با این اقدام اخیر، داعش سعی بر اسلام زدایی از تمامی فرهنگ‌ها دارد و می‌کوشد تا اسلام ناب را در تمام جهان بدنام کند و نکته جالب در این امر حمایت‌های غربی‌ها از تروریست‌ها است.

وی در پایان در ذکر مطالبی درباره مناسبت‌های هفته به شهادت عمار یاسر نیز اشاره کرد.