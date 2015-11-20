مبارزه بانفوذدشمن وظیفه بسیج است/رفتاردوگانه غرب دربرابرتروریستها

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد تقوا را سبب تقرب انسان به سوی خداوند دانست و اظهار داشت: امام موسی کاظم(ع) در حدیثی می فرماید: بهترین چیزی که انسان را به خدا نزدیک می کند معرفت به خداوند، نماز و تقواست.

وی به در پیش رو بودن اربعینی حسینی و آمادگی مردم برای مراسم باشکوه اربعین اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر ستاد پیاده روی اربعین تشکیل شده و مقدمات این پیاده روی فراهم شده است.

پیام عاشورا در اربعین تکمیل شد

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه از این بابت که همه موجودات عالم برای سید الشهدا (ع) ۴۰ روز عزاداری کردند اربعین از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، عنوان کرد: پیام عاشورا در اربعین تکمیل شد و نهضت خونین عاشورا ۴۰ روز با پیام رسانی امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) زنده نگه داشته شد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه اربعین روز زیارتی مخصوص سید الشهدا (ع) است، افزود: منشاء اربعین آمدن جابرابن عبدالله انصاری به زیارت امام حسین(ع) بوده است.

وی یکی از سنت های ارزشمند اربعین را سنت پیاده روی برای زیارت امام حسین(ع) خواند و گفت: این سنت حسنه در طول تاریخ همواره اجرا شده بطوریکه شیخ انصاری، مرحوم میرزا حسین نوری، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و ... پیاده به زیارت امام حسین (ع) مشرف می شده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز سنت پیاده روی برای زیارت سید الشهدا (ع) احیا شده است، اظهار داشت: پیاده روی اربعین حسینی بزرگترین اجتماع جهان اسلام است که در سایه قرآن و عترت شکل گرفته است.

هدف از پیاده روی اربعین تقویت وحدت مسلمانان است

آیت الله میرعمادی هدف از پیاده روی اربعین را تقویت وحدت مسلمانان در سراسر جهان اسلام دانست و افزود: در این پیاده روی می خواهیم به تمام دنیا و همه مسلمانان جهان این پیام را برسانیم که وحدت مسلمانان زیر چتر قرآن و عترت و زیر چتر امام حسین(ع) کارساز است.

وی یادآور شد: در پیاده روی اربعین حدود ۲۰ میلیون زائر که تعداد آن ها هر سال رو به فزونی است حدود ۵۰۰ کیلومتر راه را طی می کنند تا در روز اربعین خود را به کربلا برسانند.

خطیب جمعه خرم آباد بر ضرورت کمک رسانی و خدمت به زائران کربلا در اربعین حسینی تاکید کرد و گفت: افرادی که توانایی مالی دارند می توانند با ایجاد ایستگاه های صلواتی برای پذیرایی و اسکان زائران که از لرستان عبور می کنند کمک کنند.

آیت الله میرعمادی پیام اجتماع مسلمانان در اربعین را وحدت مسلمانان، مبارزه با ظلم و استکبار، هیهات من الذله و لبیک یا حسین خواند و اضافه کرد: شعار «لبیک یا حسین (ع) » خود را در اجتماع مسلمانان در روز اربعین خود را نشان می دهد.

مبارزه با نفوذ دشمن مهمترین مسئولیت بسیج

وی به مناسبت ۲۹ آبان آغاز هفته بسیج اشاره کرد و بیان داشت: بسیج یک تشکیلات انقلابی مردمی است که ظرفیت دائمی و پایان ناپذیری دارد و این ظرفیت در همه صحنه ها از جمله در دوران هشت ساله دفاع مقدس، اردوهای جهادی، علمی، پژوهشی و فناوری هسته ای افتخار آفریده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد فناوری هسته ای ایران را محصول تلاش بسیجیان دانست و اظهار داشت: بسیج در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... تلاش کرده بطوریکه سالم ترین فعالیت اقتصادی توسط بسیج صورت گرفته است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه تفکر بسیجی، تفکر نجات بخش کشور است، اظهار داشت: مبارزه با نفوذ دشمن مهمترین مسئولیت بسیج در شرایط فعلی است.

وی عوض کردن باور مردم را سناریوی امروز دشمن دانست و گفت: دشمن می خواهد سیره و باطن نظام جمهوری اسلامی را عوض کرده و تغییر دهد و این موضوع بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است لذا بسیج با بصیرت، اخلاص، سازش ناپذیری و مقاومت می تواند سد محکمی در برابر نفوذ دشمن باشد.

خطیب جمعه خرم آباد مسئولیت دیگر بسیج را مقابله با جنگ نرم دشمن و همچنین مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی دشمن خواند و اضافه کرد: بسیج امروز در جنگ نرم افتخار می آفریند و قلم بسیجی، پیام بسیجی، امر به معروف و نهی از منکر بسیجی، تذکر و اقدامات بسیجی می تواند کشور را در برابر جنگ نرم و آسیب های اجتماعی و فرهنگی حفظ کند.

بسیجیان برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی تلاش کنند

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیگر وظایف بسیجیان است، عنوان کرد: سالهاست رهبر فرزانه انقلاب مسئله سیاست های اقتصاد مقاومتی را متذکر می شود اما بنا به فرمایش ایشان عملا کاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: امروز بسیجیان مقلد رهبری باید در مقام عمل برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی تلاش کنند زیرا جز تفکر بسیجی راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود نخواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: اختلاس ها و زد و بندهایی که صورت می گیرد وضعیت اقتصاد را به این روز انداخته است لذا تنها چیزی که می تواند با صلابت اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش کند تفکر بسیجی است که برخی از بسیجیان وارد این عرصه شده و موفقیت های خوبی بدست آورده اند.

حادثه تروریستی در هر کجای جهان اتفاق بیفتد محکوم است

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه تروریستی رخ داده در پاریس توسط گروه تکفیری داعش اشاره کرد و گفت: بدون شک این حادثه محکوم است زیرا حادثه تروریستی در هر کجای جهان اتفاق بیفتد محکوم است.

وی با تاکید بر اینکه رفتار غرب با تروریست باید برای دنیا درس و عبرت باشد، اضافه کرد: در گذشته سران غرب تروریست های حاضر در سوریه و داعش را حمایت می کردند اما امروز وقتی این آتش به خانه خودشان افتاد آن ها را محکوم می کنند.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه رئیس جمهور فرانسه تا دیروز حادثه تروریستی در سوریه را محکوم نمی کرد حال که خود به این بلا گرفتار شده آن را محکوم می کند، ادامه داد: امروز حادثه تروریستی صورت گرفته در پاریس در تمام رسانه ها و توسط تمام روسای جمهور و پادشاهان محکوم می شود در حالیکه همین حوادث تروریستی توسط داعش در لبنان، سوریه و عراق محکوم نمی شد.

رفتارهای دوگانه غرب در بحث تروریست ناشی از تزلزل غرب در سیاست است

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه استکبار جهانی و غرب تروریست را ابزاری برای دستیابی به اهداف شوم خود قرار داده اند، عنوان کرد: حوادث تروریستی اخیر ناشی از این بوده که غرب و استکبار جهانی تروریست را به دو شکل تروریست بد و خوب تفکیک کرده اند در حالیکه تروریست، تروریست بوده و بد و خوب ندارد.

وی رفتارهای دوگانه غرب در رابطه با حقوق بشر، تروریست و مسائل مختلف جهانی را ناشی از تزلزل غرب در سیاست و نبود سیاست ثابت در غرب دانست و بیان داشت: راه مبارزه با تروریست این است که استکبار جهانی دست از حمایت تروریست ها و داعش بردارد و اقدام عملی برای مبارزه با آن ها بردارد.

آیت الله میرعمادی با یادآوری اینکه ایران اسلامی۳۷ سال است که قربانی تروریسم بوده افزود: غرب نیز باید همچنانکه جمهوری اسلامی ایران اقدام عملی برای مبارزه با تروریست انجام داده عملا به مبارزه با تروریست اقدام کند.