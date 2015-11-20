بسیج وابسته به هیچ حزب و جناحی نیست/ همه ملت ایران بسیجی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیجپرس، سردار محمدرضا نقدی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه امروز تهران، با اشاره به اقدامات انجام شده توسط بسیج در سراسر کشور گفت: با همه اقداماتی که بسیج مستضعفین در حوزههای کشاورزی، اقتصادی، فرهنگی، رسانهای انجام داده است اما بسیج هیچگاه از ارتقای توان رزمی خود غافل نمانده است و امروز در اوج توانایی رزمی خود قرار دارد.
وی از دیدار فرماندهان ۲۲۵۰ گردان رزمی بسیج با حضرت آیتالله خامنهای فرمانده کل قوا در روز چهارشنبه همه آینده خبر داد و گفت: در این دیدار بسیجیان قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران را در برقراری امنیت به نمایش میگذارند که این همان عظمتی است که ملت ایران آفریده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات بسیج در برقراری امنیت مرزهای کشور اشاره و اظهار داشت: بسیج وابسته به هیچ حزب، گروه و جناحی نیست بلکه متعلق به همه ملت ایران است. همه ملت ایران بسیجی هستند، شیعه، سنی و ارمنی همه محب اهلبیت(ع) هستند.
سردار نقدی همچنین رزمایش «الی بیتالمقدس» بسیج را که امروز در حوالی شهر قم برگزار شده است، مورد توجه قرارداد و افزود: امروز بسیجیان عزیز جلوی ما را میگیرند و میگویند ما را به سوریه، یمن و عراق بفرستید؛ این ظرفیت و بصیرت بسیج است. هرچند معتقدیم ملت سوریه، یمن و عراق به تنهایی قادرند از کشورشان دفاع کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خطر نفوذ و تعبیر رهبر معظم انقلاب از کلمه نفوذ گفت: برخیها فکر میکنند نفوذ همان جاسوسی است و میگویند که این تازگی ندارد. از اول هم بوده، پس چرا خطر؟ اما همه باید آگاه باشیم که نفوذ یک حرکت تاکتیکی از سوی دشمن نیست. امروز نفوذ استراتژی دشمن است، نه تاکتیک که مدیریت و فرماندهی این نفوذ نیز در دست ایالات متحده آمریکاست. کودتا، ترور، جنگ تحمیلی و بسیاری از توطئههای دیگرشان علیه ملت ایران ناکام ماندهاند و به سیاست جدیدی در توطئه علیه ملت ایران دست زدهاند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: آنها پس از شکست در پروژههای مختلفی که داشتند فتنه ۸۸ را راهانداختند و تمام رهبران غربی از فتنهگران داخلی حمایت کردند، اما باحضور به موقع مردم در ۹ دی از این پروژه شکست خوردند. اما پس از آن با تغییر راهبردی که دادند برخی فتنهگران داخلی به آنها گفتند که باید ملت ایران را خسته و تحریم اقتصادی کنید، باید ملت خسته و گرسنه شوند و این خطی بود که برخی گروهکهای فتنهگر منحل شده داخلی که همه اسناد آنها موجود است به غربیها دادند و گفتند جنگ اقتصادی علیه ایران را راه بیندازید.
سردار نقدی خاطرنشان کرد: اما با همه این توطئهها و خیانتهای فتنهگران، اوباما رئیس جمهور آمریکا متوجه شد که تحریمها فایدهای ندارد. به این فکر رسیدند که خودشان را به ایران نزدیک کنند و این همان «نفوذ» است.
وی به ذکر مثالی پرداخت و گفت: گاهی در فیلمهای پلیس مشاهده میکنید که پلیس آنقدر مجرم را دنبال میکند که آن مجرم مهماتش تمام میشود و با حیلهگری به پلیس میگوید حالا بیا مذاکره و گفتوگو کنیم و من جای مواد مخدر را به شما میگویم و پلیس اگر سادهلوح باشد حرف او را گوش میکند و سر سلاح خود را به زمین میگیرد و اینجا مجرم با حیلهای که به خرج داده سلاح پلیس را میگیرد و او را با همان سلاح میکشد. اما اگر پلیس هوشمند باشد و سر سلاح را به سمت او نشانه بگیرد، آن مجرم هیچگاه به هدف خود نخواهد رسید.
سردار نقدی تصریح کرد: امروز نیز آن تفنگی که ما به سمت آمریکا نشانه رفتهایم و اوباما از آن وحشت دارد و در سازمان ملل نیز وحشت خود را از سلاح ما ابراز کرده همان سلاح مرگ بر آمریکا است. او منتظر است ما یک لحظه غفلت کنیم تا ما اسلحه به زمین بگذاریم و او از پشت خنجر بزند و نفوذ مدنظر حضرت آقا نیز همین مطلب است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این مطلب که برخیها به اشتباه فکر میکنند که دشمن دوست ما شده اما این آمریکا همان جنایتکار سابق است، اظهار داشت: در شرق کشور چه کسانی تروریستها را تربیت میکنند و به هیئتهای ما بمبگذار میفرستند. چه کسانی پهپادها را به آسمان ایران میفرستند؟ هرچند ما آنها را غنیمت میگیریم. چه کسانی ناوگانهایشان را در اطراف مرزهای ما حرکت میدهند؛ آمریکا پشت همه این جریانها است و آیا این دوستی است؟ بلوکه کردن اموال ایران در طول ۳۶ سال آیا دوستی است؟ فرستادن جاسوسانی مثل جیسون رضائیان و سیامک زندی به داخل ایران دوستی است و یا خیانت؟
سردار نقدی افزود: آمریکاییها منتظر غفلت ما هستند تا ضربه نهاییشان را بزنند اما به فضل الهی و با تدابیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در این پروژه نیز مانند تمامی توطئههای گذشتهشان شکست خواهند خورد.
به گفته وی، آمریکای امروز از هر روز تاریخ خودشان عاجزترند و با وجود انبوه رسانههایی که دارند و دلارهایی که خرج میکنند منفورترین چهره دنیا اوبامای منحوس و جنایتکار است امروز رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آنها به هر کجای دنیا میروند ملتها با گوجهفرنگی، تخممرغ و سنگ و لنگه کفش از آنها استقبال میکنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان با بیان این مطلب که با وجود همه ثروتهایی که آمریکا دارد بدهکارترین کشور دنیا، دولت اوبامای منحوس و جنایتکار است، گفت: بدهی آنها به ۲۰ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. با این میزان بدهی با کدام ارتش میخواهند بجنگند که حرف از گزینه نظامی میزنند؟ آنها امروز با ذلت متوسل به داعش شدهاند تا داعش به نیابت از آنها در منطقه بجنگد. ملت ایران بدانند که دشمن میخواهد نفوذ کند و برخی سادهلوحان باورشان شده که آنها میخواهند با ما دوست شوند و در عرصههای فرهنگی و اقتصادی راه را برایشان باز میکنند. اگر در جنگ امروز دشمن نیز هوشیار باشیم پیروزی بسیار بزرگی در انتظار ملت است و تاکید میکنیم که امروز پایان کار دشمن است.
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