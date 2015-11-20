به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه عسلویه در خطبههای امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره اهمیت ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسلامی، اظهار داشت: بر اساس آموزههای دینی، آموزش قرآن و حرام و حلال خدا در ابتدای مسائل تربیتی به فرزندان آموزش داده شود.
حجتالاسلام سید علی هاشمینژاد با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با برخی انقلابها در دنیا اضافه کرد: امنیت کشور، عرت و استقلال و اقتدار امروز کشور ما مدیون رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری است.
وی با اشاره به اینکه اطراف ما جنگ و خون و آتش است و هدف این جنگها این است که به ایران و مرزهای کشور ما نزدیک شوند، خاطرنشان کرد: دیگر انقلابها چون رهبری مقتدر و مدبر نداشتهاند شکست خوردند.
امام جمعه عسلویه با گرامیداشت هفته بسیج، اضافه کرد: بسیج همواره مایه افتخار برای کشور بوده و خواهد بود؛ افتخارات درخشانی در کارنامه بسیج مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه هیچ مجموعهای قابل مقایسه با بسیج نیست، بیان کرد: بسیج یعنی ملت ایران، همه انسانهای مدافع استقلال و عزت و سربلندی این کشور.
حجتالاسلام سید علی هاشمینژاد با بیان اینکه معیار بسیج از نظر مقام معظم رهبری ایمان و بصیرت است، ادامه داد: نظر مقام معظم رهبری چشم بینایی است که بر سر دوراهیها در مسیر حق قرار میگیرد.
وی به حوادث تروریستی کشور فرانسه اشاره کرد و افزود: رهبر عزیز ما پیشبینی کردند و فرمودند تکفیریها بلای جان حامیان خود خواهند شد، این موضوع در فرانسه اتفاق افتاد و سیاستهای غلط خودشان دامنشان گرفته است.
امام جمعه عسلویه در ادامه با اشاره به کمبود زمین برای مسکن در این شهرستان به ویژه در شهر عسلویه، افزود: کمبود زمین در این مناطق یک مشکل است و زمینهای موجود نیز بسیار گرانقیمت است و از توان مردم خارج است.
وی خواستار تلاش همه مسئولان بهویژه فرماندار به این موضوع شد و اضافه کرد: در شهرستان اداره بنیاد مسکن هم نداریم؛ باید راه اندازی بنیاد مسکن و رفع مشکل زمین پیگیری شود.
دستپروده استکبار بلای جانشان شد
امام جمعه گناوه نیز در خطبههای امروز نماز جمعه این شهر ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: فرهنگ بسیج باید در همه عرصهها و در زمینههای مختلف نهادینه شود تا شاهد رفع مشکلات باشیم.
حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنیحسینی به جایگاه ویژه بسیج در جامعه اشاره کرد و افزود: بسیج در دوران دفاع مقدس حضوری گسترده و پرشور داشت و توانست در مقابل دشمن ایستادگی کند.
وی با بیان اینکه حفظ آمادگی از وظایف مهم بسیجیان است، اضافه کرد: بسیج مستضعفان وظیفه بزرگی برای مبارزه با شبیخون دشمنان دارد و باید در این راستا با عظمت و با صلابت مثل همیشه آماده باشد.
امام جمعه گناوه با تاکید بر اینکه دلاورمردان بسیجی همه هستی خود را در راه حراست و حفاظت از این انقلاب گذاشتهاند، گفت: بسیجیان همواره توانستهاند مقابل دشمنان به خوبی بایستند.
وی با اشاره به حملات و حوادثه تروریستی اخیر در پاریس، افزود: گروه داعش توسط غربیها و استکبار ایجاد و حمایت شد و امروز بلای جان آنها شده است که این کشورها باید سیاست خود را قبال مسائل منطقهای تغییر دهند.
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