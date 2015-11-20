به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز در مصلی اعظم این شهر با انتقاد از اینکه دلت می توانست به جای وام خودرو وام اشتغال زایی و یا وام ازدواج دهد، افزود: حمایت دولت از صنعت خودرو کشور پوپولیستی بوده و منکر اقتصادی است.

وی با بیان اینکه طرح پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو برای مقابله با رکود صورت گرفت، ادامه داد: ولی این طرح به صلاح جامعه نبود که برای همین مورد اعتراض مردم نیز قرار گرفت که نیاز است دولت در جهت افزایش آمار ازدواج در کشور تسهیلاتی را برای جوانان پرداخت کند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه حمایت این چنینی از صنعت خودرو کشور تورم زا خواهد بود و باعث گرانی می شود، گفت: این تبلیغ خرید خودرو درحالی است که شاهد آلودگی هوا و ترافیک شدید در کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور هستیم.

تشکیل بسیج ناشی از تفکر اسلام است

وی سپس به تشکیل بسیج و فرا رسیدن هفته بسیج اشاره کرد و با تبریک این هفته به تمام بسیجیان و پاسداران گفت: حدود یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی در پنجم آذر ۱۳۵۸ فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و به فرمان ایشان بسیج تشکیل شد.

آیت الله مجتهد شبستری با تاکید بر اینکه ضرورت برگزاری باشکوه برنامه های هفته بسیج اظهار داشت: تشکیل بسیج مستضعفین ناشی از دور اندیشی امام(ره) بود چراکه تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی بسیج مردمی باعث شد تا انقلاب اسلامی به اهداف خود برسد و نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گیرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه تشکیل بسیج ناشی از تفکر اسلام است، گفت: ریشه بسیج در بعثت پیامبر اسلام(ص) بود که در ادامه در جریان غدیر و عاشورا متبلور شد.

احتمال ساختگی بودن حادثه پاریس

امام جمعه تبریز در پایان به عملیات تروریستی اخیر فرانسه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه دولت فرانسه خود حامی تروریست‌ ها است، اظهار داشت: دولت فرانسه از طرفی ادعای مبارزه با تروریسم دارد و از طرف دیگر پذیرای گروه های تروریستی در کشور خود است.

وی با تاکید بر احتمال ساختگی بودن حادثه پاریس همچون حادثه ۱۱ سپتامر گفت: این اقدامات تروریستی ریشه در وهابیت و آمریکا دارد و خود فرانسه تا به امروز به جای مبارزه با کانون اصلی تروریست در منطقه یعنی داعش، با دولت قانونی سوریه مبارزه کرده است.

ضرورت تداوم اجرای طرح مبارزه با بدحجابی در جامعه

امام جمعه تبریز سپس با بیان اینکه مردم از طرح مبارزه با بدحجابی حمایت می کنند بر ضرورت تداوم اجرای این طرح تاکید کرد و افزود: شایسته جامعه اسلامی نیست که برخی ها بدحجاب باشند و باید امر به معروف ونهی ازمنکر در جامعه عملی شود.

آیت الله مجتهد شبستری سپس به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اشاره کرد و ادامه داد: نباید طرفداران برخی کاندیداها با نشر اکاذیب علیه کاندیداهای دیگر آخرت خود را به دنیای دیگران بفروشند.

وی با بیان اینکه باید زمینه حضور حداکثری مردم در این انتخابات فراهم شود، گفت: باید حق الناس در این انتخابات رعایت شود.