غرب در مبارزه با داعش صداقت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه های این هفته نماز جمعه شاهرود با بیان اینکه گروه های تروریستی امروز بلای جان غرب شده اند، افزود: دین مبین اسلام همواره از مظلوم دفاع کرده و راضی به ریخته شدن خون بیگناهان نیست.

وی با اشاره به قتل عام مردم توسط داعش در قلب اروپا، گفت: زمانی غرب تروریست ها را به دو گروه خوب و بد تقسیم می کردند اما امروز صحبت از مبارزه با داعش می کنند.

عدم صداقت غرب در مبارزه با داعش

امام جمعه شاهرود با تاکید بر عدم صداقت غرب در مبارزه با داعش، تصریح کرد: این کشورها اگر در مواضع خود صداقت دارند باید از خرید نفت داعش امتناع و به آنها کمک مالی و تسلیحاتی نکنند.

ترابی با بیان اینکه داعش در فضای مجازی حضوری فعال دارد، گفت: غرب باید از اینگونه فعالیتها نیز جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا و همپیمانان خود در جنگ سوریه به دنبال تضعیف دولت هستند، گفت: لشکر کشی فرانسه نیز به سوریه در همین راستا است.

بسیج جمهوری اسلامی ایران را بیمه کرده است

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود همچنین به فرا رسیدن هفته بسیج اشاره داشت و گفت: تاسیس شجره طیبه توسط امام خمینی (ره) جمهوری اسلامی ایران را در برار دشمنان بیمه کرده است.

ترابی به برگزاری رزمایش بزرگ شهدای خلیج فارس در قم نیز اشاره داشت و تصریح کرد: استکبار ستیز سرلوحه کار بسیج است.

وی بسیج را پناه ملت و نظام دانست و تصریح کرد: بسیجیان با بصیرت همیشگی خود در برابر نفوذ دشمن ایستادگی کرده اند.

وی غفلت از نفوذ دشمن را مساوی با نابودی نظام خواند و گفت: هر ملتی که ازاستکبار غفلت کرده، دچار تغییر و ارتجاع شده است و به همین خاطر است که رهبری آگاه نظام اسلامی ایران، این امر را مرتب گوشزد می نمایند.

تفکر بسیجی باعث اقتدار ایران اسلامی شده است

امام جمعه میامی نیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تاکید بر اینکه تفکر بسیجی باعث اقتدار ایران اسلامی شده است، گفت: روحیه جهادی در مبارزه با استکبار تمایز فرهنگ ما با سایر ملت‌ها است.

حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور با تاکید بر اینکه آنچه باعث اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران شده است تفکر بسیجی در بین مردم، مسئولان و نیروهای مسلح است، گفت: تفکر بسیجی ریشه در باورهای انقلاب اسلامی دارد.

وی با تاکید بر اینکه بسیج یعنی آگاهی و بیداری و بسیجی تسلیم رضای الهی است، اظهار داشت: تفکر بسیجی در جامعه ما ریشه دوانده است.

روحیه شهادت‌طلبی مایه سربلندی و اقتدار ایران اسلامی

امام‌جمعه میامی همچنین به رزمایش محمد رسول‌الله و رزمایش الی بیت‌المقدس چهار اشاره کرد و افزود: برگزاری رزمایش‌ها از سوی نیروهای مسلح موجب مأیوس شدن دشمنان می‌شود و دشمنان ما با دیدن این آمادگی فکر نفوذ در ایران را نباید در سر داشته باشد.

صفایی پور ایثار و شهادت‌طلبی را مایه سربلندی و اقتدار ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس دانست و خاطرنشان کرد: روحیه ایثار و ازخودگذشتگی ملت ما باعث ایستادگی در برابر ظلم و ستم شده و امروز ایران به‌عنوان تمدن قابل‌طرح در دنیا و منطقه مطرح است.

وی همچنین در خاتمه به حضور وزیر بهداشت در میامی اشاره کرد و افزود: حضور مسئولان در شهرها و روستاها در راستای حل مشکلات مردم از نتیجه بسیار خوب انقلاب اسلامی است.