اقتدار کنونی نظام اسلامی مرهون رشادت های بسیج در تمامی عرصه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج به ایام هفته بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج در تمامی عرصه ها نقش و تاثیرگذاری زیادی داشته است و این روند از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه داشته و همچنان هم ادامه دارد.

وی با بیان اینکه، بسیج به معنی آمادگی، استقامت و دریای خروشان شهادت و اخلاص است، افزود: در هر عرصه ای که انقلاب اسلامی ایران نیاز داشته بسیج حضور داشته و امروز نیز این نقش و تاثیرگذاری در جامعه از سوی بسیجیان همچنان ادامه دارد.

امام جمعه موقت سنندج به جایگاه بسیج در بین مردم اشاره کرد و افزود: بسیج از بطن مردم ایجاد شده و یار و یاور آنان است و به همین دلیل نیز مردم حضور چشمگیری در برنامه های بسیج دارند.

وی گفت: عزت و سربلندی امروز ایران اسلامی حاصل فداکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) است که بدون هیچ چشمداشتی در عرصه دفاع از انقلاب و ارزش‌های آن جان‌برکفانه آماده هستند.

ماموستا رهبری داهیانه این نظام و حضور همیشه در عرصه مردم را از دیگر دلایل اقتدار ایران اسلامی با وجود هجمه‌های گسترده دشمنان دانست و تصریح کرد: امروز ایران اسلامی از امن‌ترین کشورهای جهان است که همه ما باید قدر این امنیت را بدانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه های نماز جمعه سنندج با اشاره به امنیت ایران اسلامی، بیان کرد: در شرایط سختی که مردم بسیاری از کشورهای همسایه ما با آن مواجه هستند به برکت انقلاب اسلامی کشور ایران از امنیت کامل و خلل ناپذیر برخوردار است.

امام جمعه موقت سنندج به جنایات گروه های تروریستی و تکفیری در منطقه اشاره کرد و افزود: امروز گروهک تکفیری داعش همچون گرگی درنده به کشورهای مختلف دنیا حمله می‌کند و مردم را به خاک و خون می‌کشد.

وی با بیان اینکه این گرگ درنده با حمایت‌های دشمنان دین، پا به عرصه گذاشته و تنها هدفش ضربه زدن به پیکره اسلام است، اظهار کرد: ایجاد ترس و وحشت در دل اسلام خواهان و جلوگیری از ترویج این دین الهی مهم‌ترین هدف اصلی دشمنان از ایجاد گروهک تکفیری داعش بوده است.

ماموستا حسینی همچنین ضمن تقدیر از تمامی پرسنل و فرماندهان سپاه استان کردستان، عنوان کرد: به راستی که باید از سردار رجبی فرمانده سپاه بیت القمدس کردستان که به مردم استان خدمت می کند تقدیر کرد و بدون شک تلاش نیروهای سپاه برای دفاع از انقلاب اسلامی قابل تقدیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر خدمت رسانی بهتر به مردم در تمامی بخش ها، عنوان کرد: خدمت رسانی به مردم از سوی تمامی مدیران ادارات و سازمان های دولتی در استان کردستان یکی از نیازهای اصلی است و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه موقت سنندج همچنین از وضعیت راه‌های استان انتقاد کرد و افزود: وضعیت راه‌های ارتباطی استان واقعا دردآور است و هرروزه شاهد وقوع تصادف و کشته شدن چند نفر از مردم در این جاده‌ها هستیم.

وی ضمن تاکید بر توجه به دستورات دین مبین اسلام در تمامی حوزه ها، افزود: توجه به آموزه های دینی و اسلامی یکی از نیازهای اصلی است که باید در جوامع اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

ماموستا حسینی رعایت حجاب و عفاف را یکی از نیازهای اصلی عنوان کرد و گفت: اگر حجاب و عفاف رعایت شود در نتیجه جامعه در حوزه های مختلف نیز سالم و سلامت می ماند.