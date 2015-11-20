به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون های مجلس شورای اسلامی این هفته نیز شاهد رفت و آمد وزرا و مسئولان اجرایی و بحث و بررسی درباره طرح ها و لوایح جدید و گذشته هستند؛ اعضای چند کمیسیون نیز، با سفر به استان‌های مختلف به بررسی مسائل حوزه کاری خود در سطح استان ها می‌پردازند.

کمیسیون اصل ۹۰ در جلسات روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده به بررسی شکایات واصله از بخش های مختلف به این کمیسیون می پردازد.

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در روز شنبه ۳۰ آبان ماه وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان را بررسی می کند و در روز یکشنبه اول آذر ماه نیز میزبان علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش است تا به سوالات ۹ نفر از نمایندگان پاسخ دهد؛ وزیر آموزش و پرورش در این روز همچنین گزارش نحوه اجرای قانون الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و نیز آخرین وضعیت اجرای رتبه بندی معلمان را ارائه می کند.

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در روز دوشنبه میزبان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خواهند بود تا به بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه ها بپردازند؛ در این روز محمد فرهادی وزیر علوم برای پاسخ به سوالات ۱۰ نفر از نمایندگان در کمیسیون حضور می یابد.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه هفته پیش رو با دعوت از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گزارش عملکرد این سازمان را دریافت می کنند.

بررسی طرح یکسان سازی مزایا و حقوق کارکنان قرارداد معین کارورهای برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی و بررسی طرح تعیین تکلیف بیمه اعضای صندوق بازنشستگی آینده ساز از دیگر دستور کارهای کمیسیون اجتماعی در روز یکشنبه است.

اعضای کمیسیون اجتماعی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده به کرمان و جیرفت سفر می کنند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه مواد ارجاعی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را بررسی و تعیین تکلیف می کنند و در روز دوشنبه نیز با دعوت از علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پاسخ های وی را به سوالات ۱۰ نفر از نمایندگان دریافت می کنند.

جلسه اعضای هیات تحقیق و تفحض از عملکرد سهام عدالت دستور کار دیگر کمیسیون اقتصادی در روز یکشنبه است؛ اعضای این کمیسیون در روز سه شنبه نیز از سازمان بورس و اوراق بهادار بازدید می کند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست روز یکشنبه هفته پیش رو به ادامه بررسی لایحه تعیین حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت های ایران و عمان، می پردازد؛ در این روز لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح که به صورت دوشوری به این کمیسیون ارجاع شده است نیز بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

بررسی آخرین اخبار مرتبط با فرقه ها و نحله های نوظهور با حضور مسئولان مربوطه از برنامه های دیگر این کمیسیون در روز یکشنبه است.

اعضای کمیسیون امنیت ملی در روز دوشنبه آخرین تحولات مرتبط با انتفاضه سوم فلسطین را با حضور مسئولان ذیربط بررسی می‌کنند و در روز سه شنبه نیز، اعضای هیات رئیسه این کمیسیون روند اجرای برجام و نیز اقدامات گروه تروریستی داعش را بررسی می کنند.

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه، گزارش اتحادثه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران دریافت و بررسی می کنند و در روز دوشنبه نیز به ادامه بررسی و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خواهند پرداخت.

بررسی تامین سوخت زمستانی نیروگاه های کشور با حضور مسئولان مربوطه، از دیگر برنامه های این کمیسیون در روز یکشنبه یا دوشنبه هفته پیش رو است.

اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات روز یکشنبه مزبان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خواهند بود تا گزارش عملکرد و وضعیت مالی این صندوق را بررسی کنند. رسیدگی به شور دوم طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و بررسی طرح حمایت از استادکاران و هنرمندان صنایع دستی دستور کار دیگر کمیسیون بودجه در این روز است.

بررسی گزارش عملکرد صندوق مهر امام رضا(ع) مهمترین دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه در روز دوشنبه دوم آذر ماه است.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس روز یکشنبه میهمان انستیتو پاستور ایران خواهند بود و با مسئولان این موسسه نشست علمی برگزار می کنند.

بررسی چگونگی اجرای نظام هماهنگ پرداخت پزشکان عمومی و دندان پزشکان و نیز ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، دستور کار این کمیسیون در روز دوشنبه است.

اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در نشست روز یکشنبه به عنوان کمیسیون فرعی، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را بررسی می کنند و در روز دوشنبه نیز ضمن بررسی شور دوم لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئتهای انضباطی نیروهای مسلح، گزارش مسئولان سازمان بیمه سلامت ایرانیان را دریافت می کنند.

کمیسیون صنایع و معادن در روز یکشنبه ادامه بررسی و رای گیری در خصوص طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی را در دستور کار دارد.

ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و بررسی مشکلات مراکز تعمیر خودروهای گازسوز و کارخانه های قطعه ساز از دیگر برنامه های این کمیسیون در روز یکشنبه است.

اعضای این کمیسیون روز دوشبنه نیز به بررسی سیاست های کلان دولت برای خروج از رکود و اهداف و آثار بسته خروج از رکود می پردازند.

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی را به عنوان کمیسیون فرعی بررسی می کند و در ادامه، لایحه موافقت نامه دولت های ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوگاه در دستور کار این کمیسیون قرار می گیرد.

اعضای کمیسیون عمران روز دوشنبه از پروژه های عمرانی استان فارس بازدید می کنند.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به بررسی شور دوم طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با عنوان کمیسیون اصلی می پردازند و در روز دوشنبه نیز ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز و نوسازی مساجد کشور را بررسی و رفع می کنند.

کمیسیون حقوقی و قضایی در روز یکشنبه ادامه بررسی لایحه تامین مالی تروریسم و بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در روز دوشنبه نیز سوال رجایی نماینده مردم اراک از وزیر دادگستری را بررسی می کند.

اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیزدر روز یکشنبه گزارش معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اقدامات سال جاری این سازمان، دریافت می کنند.

در نشست روز دوشنبه این کمیسیون وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخگویی سوالات 14 نفر از نمایندگان در این کمیسیون حضور می یابد.