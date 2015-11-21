نماز جمعه دامغان تا اطلاع ثانوی توسط ائمه جمعه موقت اقامه می شود

محمدحسن پیرچه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کناره گیری حجت الاسلام سیدمحمود ترابی از امامت جمعه دامغان به دلیل کهولت سن و وضعیت جسمانی ایشان و قبول استعفای وی از سوی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، افزود: با موافقت این شورا حجت الاسلام سید حسین تقوی امام جمعه ساوه که خود دامغانی است برای امام جمعه این شهر تعیین شد.

وی همچنین اضافه کرد: قرار بود در هفته جاری آئین تودیع و معرفه انجام شود که به دلیل ورود دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری ماموریت جدید به ایشان این موضوع فعلا مسکوت مانده و موضوع از طریق شورای سیاست گذاری ائمه جمعه برای تعیین تکلیف در حال پیگیری است.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان تاکید کرد: تا تعیین امام جمعه جدید دامغان، نماز جمعه این شهر با موافقت این شورا از سوی ائمه جمعه موقت اقامه خواهد شد.

پیرچه افزود: در صورت لغو موضوع امام جمعه بودن حجت الاسلام سید حسین تقوی و تعیین فرد جدید برای این عنوان مجدداً اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه حجت الاسلام سید محمود ترابی امام جمعه سابق دامغان طی دو سال گذشته مراتب کناره گیری خود را از امامت جمعه این شهر اعلام کرده بودند، گفت: وی هفته گذشته نیز رسماً و از تریبون نماز عبادی سیاسی جمعه این موضوع را اعلام و خواستار تعیین فردی جدید برای این جایگاه شدند.

مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان سمنان، مردم داری، تقویت وحدت در جامعه و زهد و تقوا را مهمترین شاخصه اخلاقی حجت الاسلام ترابی در طول دوران مسئولیت امامت جمعه دامغان ذکر کرد.

پیرچه اما از اجرای پروژه مصلی در ۱۰ شهر سطح استان سمنان نیز خبر داد و تصریح کرد: تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه ها هزینه شده که برای تکمیل آنها به ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه ۶۰۰ نفر در استان سمنان عضو ستادهای برگزاری نماز جمعه هستند، گفت: ارتقاء سطح کیفی خطبه های نماز جمعه با برگزاری دوره های آموزشی حضوری و در فضای مجازی برای ائمه جمعه و جلسات مشترک ستادهای نماز جمعه در خصوص فعالیت های مستمر ستاد در روز آمد کردن فعالیت ها و ... از مهم ترین برنامه های شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان سمنان است.

نماز عبادی سیاسی جمعه در ۱۸ نقطه استان سمنان اقامه می شود.