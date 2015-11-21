شهرک صنفی دلیجان با کمبود امکانات مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف استان مرکزی، حمید ابراهیمی با اشاره به اینکه اولین شهرک صنفی کشور در دلیجان ایجاد شده است، گفت: از آغاز اجرای طرح شهرک صنوف در دلیجان تا کنون شهرداری به تعهدات خود در خصوص ایجاد زیرساخت های این شهرک عمل نکرده است.

وی ادامه داد: قرار بود شهرداری موارد مربوط ورودی و خروجی شهرک، گازرسانی، روشنایی داخل شهرک و ایجاد واحدهای خدماتی را در این شهرک پیگیری کند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان دلیجان با اشاره به اینکه تاکنون پیگیری های فراوانی برای انجام این اقدامات داشته ایم،گفت: شهردار جدید قول هایی در خصوص انجام تعهدات و اجرای طرح توسعه شهرک صنفی دلیجان داده اند که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود.

ابراهیمی ادامه داد: به منظور رفاه حال شهروندان ایجاد فضای آرام شهری و تجمیع خدمات صنوف، ۳۰۰ واحد صنفی شهر به شهرک صنوف دلیجان منتقل شده اند و این شهرک در فضایی به مساحت ۳۰ هکتار ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه در دلیجان دو هزار و ۱۷۸واحد صنفی در بخش های مختلف فعالیت دارند، گفت: از این تعداد واحد صنفی دو هزار و ۱۳۶ واحدصنفی به صورت دائم و مابقی به صورت موقت در سطح شهرستان فعالیت دارند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای صنفی شهرستان با یک هزار و ۱۲۴ واحد صنفی در بخش توزیعی فعالیت دارند، ادامه داد: ۴۵۸ واحد صنفی در بخش تولیدی و ۵۹۶ واحد نیز در بخش خدمات فعالیت دارند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان دلیجان با اشاره به اینکه با کمترین هزینه در بخش اصناف می توان برای جوانان اشتغال ایجاد کرد گفت: در این راستا لازم است دولت تسهیلات مورد نیاز را در اختیار این قشر قرار دهد چراکه اصناف نقش به سزایی در اقتصاد هر منطقه دارند.