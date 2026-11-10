به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی صبح سه‌شنبه در نشست تخصصی «امنیت مردم‌پایه بر اساس مفاهیم نقشه جامع تمدن اسلامی» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آموزه‌هایی که باید در عرصه مدیریت و فعالیت‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، باور به توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود و تلاش برای به‌کارگیری آن‌ها در مسیر درست است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر نقش‌آفرینی مؤثر افراد در محیط پیرامونی خود افزود: هر فرد و مجموعه‌ای باید نسبت به جایگاهی که در آن فعالیت می‌کند، احساس مسئولیت داشته باشد و برای حل مسائل و پیشبرد امور، منتظر فراهم شدن همه شرایط از سوی دیگران نماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه عمل به وظیفه و اخلاص در انجام مسئولیت‌ها می‌تواند مسیرهای تازه‌ای را پیش روی جامعه باز کند، گفت: تکیه صرف بر امکانات و حمایت‌های بیرونی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و آنچه اهمیت دارد، شناخت ظرفیت‌ها و استفاده صحیح از توان و اراده موجود است.

حجت‌الاسلام فوقی ادامه داد: در حوزه مدیریت و راهبری جامعه نیز باید به نقش ابتکار، خودجوشی و مسئولیت‌پذیری افراد توجه ویژه‌ای شود؛ چرا که بسیاری از موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها در مقاطع مختلف، حاصل حضور آگاهانه و خودانگیخته مردم در میدان بوده است.

امنیت مردم‌پایه با مشارکت آگاهانه محقق می‌شود

وی با اشاره به مفهوم «آتش به اختیار» اظهار کرد: این مفهوم به معنای حرکت خارج از چارچوب و بدون مسئولیت نیست، بلکه افراد باید در حوزه وظایف و توانمندی‌های خود، با شناخت درست شرایط و احساس مسئولیت، برای حل مسائل اقدام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان افزود: نقش‌آفرینی مؤثر در جامعه نیازمند آگاهی، اخلاص و توجه به کرامت انسان‌ها است و ارتباط با مردم نباید تنها بر اساس جایگاه و موقعیت‌های ظاهری شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام فوقی تصریح کرد: هر یک از افراد جامعه می‌توانند در حد توان خود در حل مسائل و تقویت سرمایه اجتماعی نقش داشته باشند و گاهی یک ارتباط انسانی، گفت‌وگوی سازنده یا اقدام مسئولانه می‌تواند آثار مهمی در محیط پیرامونی ایجاد کند.

تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، راه عبور از چالش‌ها

وی با اشاره به تجربه انقلاب اسلامی و نقش امام خمینی (ره) در ایجاد تحول در جامعه گفت: انقلاب اسلامی نشان داد که با تکیه بر ایمان، اراده و ظرفیت‌های مردمی می‌توان در برابر فشارها و چالش‌های بزرگ ایستادگی کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان تأکید کرد: امروز نیز جامعه برای عبور از چالش‌ها نیازمند تقویت اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، افزایش روحیه مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر مردم در عرصه‌های مختلف است.

حجت‌الاسلام فوقی با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر تقویت ارزش‌های دینی و معنوی در جامعه تأکید کرد و گفت: گسترش این ارزش‌ها و افزایش همدلی و انسجام اجتماعی می‌تواند زمینه تحقق جامعه‌ای مقتدر، پویا و برخوردار از امنیت پایدار را فراهم کند.