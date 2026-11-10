به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمهدی عمران‌فر در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان درباره مسدود شدن حساب‌های بانکی‌شان، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: بررسی شکایت‌ها نشان داد این افراد از طریق فضای مجازی اقدام به فروش کالاهای قیمتی کرده بودند، اما پس از واریز وجه به حساب‌هایشان متوجه شدند حساب بانکی آن‌ها از سوی پلیس فتا در سایر استان‌ها مسدود شده است.

رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در ادامه تحقیقات و با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، پنج نفر از افراد دخیل در این پرونده که در استان فعالیت داشتند، شناسایی شدند و با هماهنگی مقام قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

سرهنگ عمران‌فر با هشدار به شهروندان درباره معاملات اینترنتی گفت: افرادی که قصد فروش کالا در فضای مجازی را دارند باید مراقب شگردهای کلاهبرداران باشند؛ چراکه در صورت بی‌احتیاطی ممکن است علاوه بر از دست دادن کالای خود، ناچار به بازگرداندن وجوه کلاهبرداری‌شده از دیگران نیز شوند.

وی بیان کرد: مجرمان سایبری برای پنهان کردن رد فعالیت‌های مجرمانه خود از افراد واسطه و پولشو استفاده می‌کنند و وجوه سرقت‌شده از حساب شهروندان را به حساب فروشندگان کالا، به‌ویژه فروشندگان زیورآلات، انتقال می‌دهند که این اقدام می‌تواند موجب مسدود شدن حساب بانکی فروشندگان شود.

رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های موبایلی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گزارش دهند.