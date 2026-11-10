به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک شکایت دسته جمعی از انویدیا و جنسن هوانگ مدیر ارشد اجرایی آن ارائه شده که آنها را به فریب سهامداران متهم می کند زیرا روابط هوانگ با جاسوس احتمالی چین را مخفی کرده اند.

طبق شکایت مذکور که در دادگاه سن خوزه واقع در ایالت کالیفرنیا ثبت شده، متهمان سهامداران را درباره رابطه مخفیانه هوانگ با آلیس هوانگ یک مدیر ارشد اجرایی سابق در شرکت سنگاپوری مگاسپید گمراه کرده و اعلام نکرده اند این موضوع نگرانی های امنیت ملی ایجاد می کند که شهرت انویدیا و چشم انداز تجارت آن را به خطر می اندازد.

نیویورک تایمز ماه گذشته گزارشی درباره این رابطه منتشر کرد و مقامات آمریکایی به این نتیجه رسیدند که آلیس هوانگ یک مهره اطلاعاتی چینی است. در این میان جنسن هوانگ روز گذشته به کارمندانش اعلام کرد به همسرش خیانت کرده اما جزئیات بیشتری فاش کرد.

او هم بنیانگذار انویدیا است که هم اکنون یکی از ارزشمندترین تراشه سازان جهان به حساب می آید و به یکی از سمبل های برجسته شکوفایی هوش مصنوعی تبدیل شده است.