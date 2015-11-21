افکار عمومی ملت ایران در قبال انگلیس منفی و حساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی کریسپن بلانت، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس ظهر امروز شنبه با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

بروجردی در ابتدای این دیدار با انتقاد از عدم صدور روادید برای اتباع ایرانی علیرغم بازگشایی سفارت انگلیس در تهران گفت: با توجه به بازگشایی مجدد سفارت انگلیس در تهران متعاقب توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 و همزمان با سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران؛ انتظار می رود این نمایندگی عملیات صدور روادید را در ایران انجام داده و فرآیند خدمت رسانی به اتباع ایرانی را تسهیل نماید.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که افکار عمومی ملت ایران نسبت به انگلیس حساس و منفی است گفت: دولتمردان انگلیسی باید اقدامات سازنده و موثری را در دوره جدید روابط دو کشور انجام دهند تا تصویر کنونی انگلیس نزد ملت ایران اصلاح شود.

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن محکومیت اقدامات تروریستی داعش در فرانسه گفت: اکنون گسترش تروریسم صلح و آرامش جهان را تهدید می کند. از منظر جمهوری اسلامی ایران تروریسم در همه اشکال آن و در هر جای جهان محکوم است.

وی با اشاره به اینکه سال ها است که کشورهای سوریه، عراق و برخی دیگر از کشورهای منطقه با تروریسم درگیر هستند، افزود: آموزش تروریست ها، تجهیز و تسلیح آنها و کمک های مالی و نظامی غرب و هم پیمانان آنها در منطقه، تاثیر قابل ملاحظه ای در تقویت تروریسم و توسعه دامنه فعالیت های گروه های تروریستی به سایر نقاط جهان داشته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان گفت: ریشه یابی ایجاد و گسترش تروریسم و توجه به واقعیت های موجود در این مورد نقش قابل توجهی در یافتن راه حل و غلبه بر گروه های تروریستی فعال در منطقه خواهد داشت.

کریسپن بلانت رییس کمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: ایران تمدنی بزرگ و قابل توجه در جهان است و با توجه به تحولات اخیر منطقه و جهان، انتظار می رود نقش پر رنگتری در صحنه معادلات بین المللی بازی کند.

وی افزود: هدف از سفر کمیسیون روابط خارجی مجلس عوام انگلیس به تهران که در قالب ۹ هیات مجزا به سایر کشورهای منطقه نیز سفر کرده است، همفکری و هم اندیشی در خصوص یافتن راه حل غلبه بر داعش و از میان بردن گروه های تروریسی فعال در منطقه است.

کریسپن بلانت هم چنین گفت: با توجه به اینکه رویکرد ایران مبارزه و غلبه بر داعش است و انگلیس هم این رویکرد را دارد در این سفر به دنبال این هستیم که زمینه ها و فرصت های همکاری با ایران را شناسایی کنیم و به مبارزه جمعی با گروه های تروریستی بپردازیم.