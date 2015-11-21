به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر بلژیک اعلام کرد که تصمیم این کشور به برقراری آماده باش امنیتی به این دلیل است که اخبار و اطلاعاتی درباره احتمال حملاتی مشابه با اقدامات تروریستی ۱۳ نوامبر سال جاری (۲۲ آبان ماه) پاریس به دست آمده است.

«شارل میشل» نخست وزیر بلژیک در این زمینه گفت: اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که قرار بود از تسلیحات و مواد منفجره در مکان های متعددی استفاده شود.

وی ادامه داد: احتمال وقوع حمله تروریستی وجود دارد و تدابیر پیشگیرانه لازم در این راستا اتخاذ شده است.

صبح امروز و با وجود گذشت یک هفته از حملات تروریستی پاریس مقامات بلژیک با بالا بردن سطح هشدار امنیتی در بروکسل نسبت به وقوع یک خطر قریب الوقوع هشدار دادند.

در پی این اعلام، مترو شهر بروکسل تعطیل شد و پلیس نیز به مردم هشدار داد تا از حضور در اماکن شلوغ خودداری کنند.

از سوی دیگر سفارت آمریکا در بروکسل از اتباع خود در بلژیک خواست که در منازل خود بمانند.

همزمان رسانه ها از بسته شدن مراکز تجاری و مغازه ها در بروکسل پایتخت بلژیک به سبب تهدید امنیتی خبر دادند.

این در حالی است که شبکه الجزیره اعلام کرد: پلیس بلژیک ۶ نفر را در منطقه ای در ۷۸ کیلومتری بروکسل بازداشت کرده است.

نظر به آنکه تعدادی از عوامل حملات تروریستی پاریس از اتباع بلژیک بوده اند، این کشور از هفته گذشته عملیات های ضد تروریستی متعددی را انجام داده که مهمترین مورد آن روز پنجشنبه انجام شد.

البته در سایر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و انگلیس نیز سطح هشدارهای امنیتی در بالاترین سطح خود قرار دارد.

گفتنی است، جمعه ۱۳ نوامبر، شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند. در این مجموعه حملات تروریستی، تا کنون بیش از ۱۳۰ نفر کشته و قریب به ۲۶۰ نفر زخمی شده اند.