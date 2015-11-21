سردار سلامی: انقلاب، میدان تفکر جامعه ما را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردارحسین سلامی در همایش پویاگران انقلاب اسلامی که عصر امروز در لانه جاسوسی سابق برگزار شد، اظهار داشت: بسیج شجره طیبه ای است که ریشه های آن در سرزمین باور، ایمان و اندیشه مسلمانان شکل گرفته است.

وی افزود: از ثمرات ارزشمند بسیج میوه های عدالت، جوانمردی، دفاع از مظلومان، ترویج اخلاق اسلامی، انتشار روح جهاد و شهادت طلبی است. حقیقت این است که ظهور تفکر بسیج تفاضل نظام و انقلاب ما با هر انقلاب دیگری است.

جانشین فرمانده کل سپاه، بسیج را به وسعت یک ملت بزرگ و دانست و ادامه داد: این نهاد امروز به وسعت جهان اسلام پرورش دهنده زیباترین فضایل عالم انسانی است. تفکری که به دنبال پاکسازی جهان از منشور ظلم و جور بوده و هرگز تسلط ستمگران را در صفحه نمی پسندد.

وی ادامه داد: مردانی که رفتار، زبان، ذهن هایشان، آرزوهایشان و امیدهایشان همه برای برقراری عدالت در مقیاس جهان است. انسانهایی بزرگ به وسعت آرمانهایشان و هر انسان به اندازه ای بزرگ است که آرزوهایش بزرگ باشد.

بسیجیان صاحب ارزشمندترین آرزوها هستند

سردار سلامی با بیان اینکه قالب و ظاهر فیزیکی انسان نشان دهنده بزرگ او نیست، تصریح کرد: بزرگی انسان به آرمان و هدف او است می دانیم که بسیجیان صاحب ارزشمندترین و زیباترین آرزوها هستند.

وی با اشاره به اینکه بسیجیان دلهایی مملو از روح ایثار و گذشت دارند، گفت: آنها این خصوصیات ارزشمند را نه فقط در گفته های خود بلکه در میدانهای سخت اثبات کرده اند؛ مردانی که عملشان نسبت به حرفهایشان پیشتاز است.

وی تفکر بسیجی را اندیشه ای جوشان، سیال و متکی بر آموزه های وحی الهی دانست و خاطرنشان کرد: این اندیشه از منبع جوشان ولی فقیه جاری می شود و به انسانها آگاهی بخشیده و الهامبخش سعادت آنها است.

وی تصریح کرد: میدان نبرد انقلاب باشکوه اسلامی با مستکبران امروزعرصه هنرنمایی این اندیشه و تفکر است که هر روز یک پیروزی برای جهان اسلام به ارمغان آورده و یک شکست بزرگ را به استکبار تحمیل می کند.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: بسیج استوانه ای محکم برای شخصیت، حیثیت، عزت، اعتبار و اقتدار ملت ایران و ملل مستضعف دیگر است.

می خواهیم عدالت، اخلاق و مهرورزی را در جهان پیاده کنیم

سردار سلامی با بیان اینکه همه کارکردهای بسیج با الگوی جهاد در مقابل دشمنان بزرگ شکل می گیرد، افزود: واقعیت این است که ما می خواهیم بزرگترین قدرتهای جهان را شکست داده و عدالت، اخلاق، انسانیت، مهرورزی، نظم و سعادت انسانها را در جهان پیاد کنیم و بزرگترین قدرت های تاریخ بشر می خواهند با آن مخالفت کنند این جهادی سهمگین و وسیع است.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان تدارک بزرگی برای شکست دادن ما دیده اند، اظهار داشت: ما نیز در حال مهیا شدن برای شکست دشمنان هستیم.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: آمریکا می خواهد از ارزشها، اعتقادات، باورها، تفکر و اندیشه خود توصیفی جهانی کند و می گویند همه جهان باید به آمریکایی هایی غیر آمریکایی تبدیل شوند آمریکایی هایی که به تفکر، باور، نگرش به جهان و ارزشها، آمریکایی هستند اما در ملیت و جغرافیا آمریکایی نیستند.

سردار سلامی خاطرنشان کرد: آنها می خواهند همه انسانها باید شهروندان یک دهکده جهانی محسوب شده و سه خصوصیت داشته باشند.

وی با بیان اینکه خصوصیت اول مد نظر آمریکایی ها این است که همه انسانها باید دارای عقاید یکسان باشند، گفت: آنها می خواهند که انسانها یکسان به جهان نگاه کرده و خوب و بد را آنطور ببینند که آمریکایی می بینند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: آمریکایی ها می خواهند همه آدمها یاد بگیرند که مصرف و کالاها و زندگی خود را آنطور تعریف کنند که آمریکایی ها تعریف می کنند و این به معنای جهانی کردن اقتصاد و آمریکایی کردن سبک زندگی است. آنها می گویند از وین تا سیدنی همه یک جور لباس بپوشند.

سردارسلامی خصوصیت سوم مد نظر آمریکایی را داشتن اطلاعاتی یکسان در آن واحد برشمرد و افزود: آمریکایی ها از انسان یک تعریف ارائه می کنند و معتقدند هنر به معنای نفوذ به لایه های درونی اجتماعات و باورهای انسانها و وارد کردن داده هایی به ذهن و قلب آنها بنام واقعیت هنری است که ساختگی و مجازی باشد. آنها انسان را موجودی تعریف می کنند که دارای ساختاری درونی است.

وی تصریح کرد: انسان مجموعه ای از پیش فرض ها است، یعنی یک سلسله باورهایی تثبیت شده که هرگز قابل تغییر نیستند دارد مثلا اینکه از دید غربی ها، مسلمانان تروریست هستند یک پیش فرض است و یا اینکه فلسطین تروریست است و اسرائیل از خود دفاع مشروع می کند نیز یک پیش فرض است و آنها را تا حدی تکرار می کنند که تبدیل به یک باور شود.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: آمریکایی ها و غربی ها در بازی های رایانه ای، جوانانشان را به کشتن مسلمانان تشویق می کنند تا نفرت در آنها شکل بگیرد.

سردار سلامی، هنر را هویت ساز خواند و گفت: هنر بازتای هویت یک ملت است زیرا ترکیبی از واقعیت های موجود و واقعیت هایی که در عالم خیال ساخته می شوند خواهد بود. اصل هنر، ساختن ساختمان درونی شخصیت انسان است.

وی با تقسیم هنر به هنر مرئی و هنر شناختی افزود: هنر شناختی دستگاه درونی ساختمان انسان را تشکیل می دهد. هر انسانی همانگونه عمل می کند که می اندیشد. انقلاب اسلامی میدان تفکر جامعه ما را تغییر داد.

جانشین فرمانده کل سپاه اظهار داشت: غربی ها چه در میدان سیاست و چه در میدان فرهنگ و در چه در میدان روابط اجتماعی هر عملی را انجام داده اند تا جهان اسلام را متلاشی کنند اما این مسئله دامن خودشان را می گیرد.

سردار سلامی با بیان اینکه آمریکا در معرض فروپاشی اخلاقی است، گفت: همانطور که رم فرو ریخت آمریکا نیز فرو خواهد ریخت. طلاق در آمریکا رکورد زده و تنها ۶۰ درصد از کودکان آمریکایی با پدران و مادران خود زندگی می کنند و ما موظف به ترویج اسلام به زبان هنر هستیم.

وی خاطرنشان کرد: گاهی یک نمایش کوتاه و داستان زیبا که در آن ارزشهای ناب اسلام نهفته باشد می تواند ارزشهای اسلامی را زنده کند.