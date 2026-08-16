نشست کارشناسی «نقش مردم در تحقق خونخواهی» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارشناسی «ایستگاه فریاد خیابان» با موضوع «نقش مردم در تحقق خونخواهی» یکشنبه‌شب با هدف بررسی ابعاد مختلف نقش مردم در تحقق خونخواهی و تبیین جایگاه حضور و مشارکت عمومی در این زمینه برگزار شد.

در این برنامه که در قالب «ایستگاه فریاد خیابان» برگزار شد، موضوع نقش مردم در تحقق خونخواهی به عنوان محور اصلی نشست مورد بررسی قرار گرفت و حجت‌الاسلام قادری در جمع مردم بوشهر حضور یافت و موضوعات مطرح شده را تبیین کرد.

این نشست کارشناسی در حاشیه تجمع مردمی شبانه میدان امام خمینی(ره) برگزار شد و فرصتی برای طرح و بررسی این موضوع در فضای عمومی و در میان مردم فراهم کرد.

«ایستگاه فریاد خیابان» با رویکرد گفت‌وگوی کارشناسی در فضای عمومی برگزار می‌شود و در این برنامه، موضوعات مرتبط با مطالبات و مسائل روز جامعه با حضور کارشناسان و مسئولان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.