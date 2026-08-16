به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی، بیش از ۱۰۰ راهکار را برای مقابله با پهپادهای انفجاری حزب‌الله آزمایش کرده است و برخی از این راهکارها به مرحله آزمایش‌های میدانی منتقل شده‌اند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یکی از این راهکارها، سیستم «آیرون درون رایدر» است که در جنوب لبنان مستقر شده و شامل یک رادار و یک پهپاد رهگیر است که با پرتاب یک شبکه، پهپاد هدف را متوقف می‌کند.

ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود که کارایی این سیستم کافی نیست.