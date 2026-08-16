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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵

سردرگمی صهیونیست‌ها در برابر ریزپرنده‌های حزب‌الله

سردرگمی صهیونیست‌ها در برابر ریزپرنده‌های حزب‌الله

در حالی که ریزپرنده‌های حزب‌الله معادلات میدان را تغییر داده‌اند، ارتش رژیم صهیونیستی در تکاپوی یافتن راهی برای مقابله با آنها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی، بیش از ۱۰۰ راهکار را برای مقابله با پهپادهای انفجاری حزب‌الله آزمایش کرده است و برخی از این راهکارها به مرحله آزمایش‌های میدانی منتقل شده‌اند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یکی از این راهکارها، سیستم «آیرون درون رایدر» است که در جنوب لبنان مستقر شده و شامل یک رادار و یک پهپاد رهگیر است که با پرتاب یک شبکه، پهپاد هدف را متوقف می‌کند.

ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود که کارایی این سیستم کافی نیست.

کد مطلب 6918657

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