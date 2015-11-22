۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

جذب سرمایه گذار برای راه آهن فارس هنوز به نتیجه نرسیده است

شیراز – مدیرکل راه آهن فارس گفت: تلاش ها برای جذب سرمایه گذار در حوزه راه آهن استان هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

مهرداد انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون بیشترین دغدغه راه آهن فارس بر موضوعات جذب سرمایه گذار و جذب بار قرار گرفته است، گفت: دفترچه سرمایه گذاری راه آهن تهیه شده و در اختیار افراد متقاضی قرار گرفته است ولی تاکنون نتیجه ای در امر سرمایه گذاری راه آهن در استان حاصل نشده است.

وی افزود: افراد زیادی برای این خصوص به راه آهن مراجعه کرده اند که پرونده های آن ها برای بررسی به بخش سرمایه گذاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

مدیرکل راه آهن فارس موارد سرمایه گذاری را در حوزه خرید قطارهای مسافربری و واگن های باری ذکر کرد.

انصاری با بیان اینکه راه آهن فارس توانسته اعتبارات خوبی را در زمینه پروژه های زیربنایی جذب کند، گفت: حدود ۱۵۰ میلیارد ریال در حوزه هایی نظیر افزایش مسافران جذب شده و تلاش ها برای جذب اعتبارات دیگری که در دست مناقصه هستند، در حال انجام است.

وی بیان کرد: برنامه داریم که سرعت محور آباده راه آهن استان را افزایش داده و به حدود ۱۴۰ برسانیم که این امر در کمیسیون مربطه بررسی می شود.

مدیرکل راه آهن فارس تاکید کرد: از مردم و به ویژه عشایر کوچ رو خواستاریم که برای حفظ ایمنی خود از عبور از حریم راه آهن های استان خودداری کنند.

    • علی امری ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
      کی سرمایه گذاری راه آهن به نتیجه میرسه

