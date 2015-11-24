به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز شمارش معکوس لغو تحریم‌های نفتی ایران، در حالی تمام نگاه‌ها به بازگشت شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان همچون شل انگلیس، توتال فرانسه و انی ایتالیا دوخته شده است که پیش بینی می‌شود شرکت‌های آسیایی از شانس بیشتری برای فعالیت در طرح های اکتشاف و توسعه ای صنعت نفت و گاز ایران برخوردار باشند.

بر این اساس مدیران و مقامات ارشد شرکت PTTEP تایلند به تهران آمده اند تا دور جدید مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با این شرکت نفتی تایلند آغاز شود.

شرکت PTTEP تایلند پیش از اعمال تحریم‌های نفتی در برخی از بلوک‌های اکتشاف و توسعه نفت و گاز کشور همچون «بلوک ساوه» فعالیت می‌کردند و این شرکت تایلندی یکی از بزرگترین طرح‌های لرزه نگاری و اکتشاف نفت و گاز در این بلوک هیدروکربوری را انجام داد.

براساس قراردادی که نزدیک به یک دهه قبل بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت PTTEP تایلند امضا شده بود، این شرکت آسیایی حدود یک هزار و ۴۰ کیلومتر لرزه نگاری در بلوک اکتشافی ساوه انجام داد و پس از تعبیر و تفسیر اطلاعات جامع لرزه نگاری، تاقدیس مناسبی که در جنوب شرق میدان گازی سراجه است، با نام تاقدیس سیلک به عنوان اولین هدف اکتشافی در بلوک ساوه مشخص شد.

علاوه بر این، با تکمیل عملیات لرزه نگاری یک حلقه چاه اکتشافی هم در بلوک ساوه حفاری شد که با حفاری این چاه احتمال کشف ذخایر جدید گاز طبیعی در این منطقه قوت گرفته است.

در حال حاضر این شرکت تایلندی به منظور حضور در طرح‌های جدید اکتشاف و توسعه نفت و گاز در قالب نسل جدید قراردادهای نفتی ایران اعلام آمادگی کرده است و پیش بینی می شود به زودی مذاکرات نهایی با این شرکت بزرگ نفتی آسیایی آغاز شود.

از این رو باید از شرکت PTTEP تایلند، پتروبراس برزیل، پتروناس مالزی و شرکت‌های نفتی چینی و هند همچون ساینوپک و CNPC چین به عنوان مهمترین رقبای شرکت‌های نفتی اروپایی در دوران پساتحریم صنعت نفت ایران نام برد.