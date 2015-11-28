خبرگزاری مهر – گروه استان ها: پس از مدتی طولانی، طلسم برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست هیئت فوتبال استان گلستان شکست و قاسم کوهستانی عضو پیشین هیئت رئیسه فوتبال گلستان و رئیس پیشین هیئت فوتبال آزادشهر با رای اعتماد اعضای مجمع به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان انتخاب شد. برگزاری انتخابات این دوره و مشخص شدن رئیس هیئت از آنجایی برای اهالی فوتبال گلستان اهمیت پیدا کرده بود که فوتبال استان در شرایط نابسامانی به سر می برد و یکی از مهم ترین دلایل آن، وضعیت مبهم هیئت فوتبال استان در طول یک سال گذشته است. اکنون با مشخص شدن کوهستانی به عنوان رئیس هیئت فوتبال گلستان، باید دید شرایط فوتبال استان در چهار سال پیش رو چگونه خواهد بود. رئیس جدید هیئت فوتبال گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر به مسائل مختلفی در ارتباط با فوتبال استان اشاره کرده است.

برگزاری انتخابات را مدیون مدیرکل ورزش و جوانان هستیم

کوهستانی برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست هیئت فوتبال گلستان را مدیون مدیرکل ورزش و جوانان استان می داند: «جدا از نامه ای که هیئت فوتبال استان در اردیبهشت ماه برای برگزاری مجمع به فدراسیون ارسال کرد، اقدام دیگری از سوی هیئت انجام نشد و پیگیری های مجدانه دکتر طیبی مدیرکل ورزش و جوانان، برگزاری انتخابات را به دنبال داشت و باید از ایشان تشکر کنم.»

وی به شرایط هیئت فوتبال استان گلستان در ۱۵ ماه گذشته که با سرپرستی اداره می شد، اشاره می کند و می گوید: فکر می کنم مهم ترین اشکالی که در هیئت قبلی وجود داشت، تصمیمات شخصی و جدا از قانون بود و زمانی که تصمیمات انفرادی گرفته شود، ضریب خطا نیز افزایش پیدا خواهد کرد؛ این مسئله فوتبال را به بیراهه می برد، حتی هیئت رئیسه ای دیگر وجود نداشت و جلسه ای برگزار نمی شد.

هیئت فوتبال فعلی شاکله ای از هیئت دوران برزمینی است

کوهستانی در دوران ریاست «برزمینی» بر هیئت فوتبال گلستان، در عضویت هیئت رئیسه قرار داشت؛ وی که اکنون معتقد است هیئت فوتبال گلستان در آن زمان عملکرد مثبتی داشت می گوید: در زمان آقای برزمینی، تمامی تصمیمات در هیئت رئیسه گرفته می شد و وظایف کمیته ها نیز تعریف شده بود که رضایتمندی اداره کل ورزش و جوانان را به دنبال داشت، در آن زمان مسابقات تمامی رده های سنی و مدارس فوتبال به صورت رایگان برگزار می شد.

وی که هیئت فوتبال فعلی را شاکله ای از هیئت دوران برزمینی می‌داند، ادامه می‌دهد: در آن دوران کارگروهی تشکیل دادیم و یقینا با تفکرات همان دوران پیش می رویم که البته با برخی اصلاحات همراه خواهد بود، ارتباط و تعامل با اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون در دستور کارمان قرار دارد و در نخستین فرصت با برگزاری مجمع، اعضای هیئت رئیسه را مشخص می کنیم و سپس نشستی با اصحاب رسانه خواهیم داشت.

رئیس جدید هیئت فوتبال استان گلستان از مشخص شدن کمیته ها پس از برگزاری مجمع انتخابات هیئت رئیسه خبر می دهد و می‌گوید: هنوز هیچ فردی را برای کمیته ها انتخاب نکرده ایم و فقط آقای مرتضی شکی که در تمامی مراحل در کنار ما بود، به طور قطع به عنوان دبیر هیئت خواهند بود و سایر کمیته ها با تصمیم اعضای مجمع مشخص می شوند.

خواسته قلبی ام ایجاد پایگاه استعدادیابی است

کوهستانی توسعه فوتبال پایه در گلستان را از مهم ترین برنامه های هیئت جدید عنوان می کند: «ایجاد پایگاه استعدادیابی در مرکز استان، خواسته قلبی من است، زیرا فوتبال گلستان ظرفیت فوق العاده ای در بخش پایه دارد و یقینا از مربیان تیم ملی دعوت خواهیم کرد تا از استعدادهای فوتبال استان استفاده کنند.»

وی با تأکید بر این که باید نگاه ویژه ای به بخش فوتبال پایه داشت تا نمایندگان استان در رقابت های کشوری سربلند باشند، اضافه می‌کند: باید در برگزاری رقابت های رده پایه و مدارس فوتبال در استان، تعداد تیم ها را افزایش دهیم و از کارگروه های استعدادیاب برای شناسایی و پرورش استعدادها استفاده کنیم، در حال حاضر در رده های نونهالان، نوجوانان و امیدها در رقابت های کشوری صاحب تیم هستیم و تنها خلا ما در رده سنی جوانان است.

حداقل ظرفیت فوتبال گلستان حضور در لیگ دو است

رئیس هیئت فوتبال گلستان با اشاره به جای خالی نماینده ای از فوتبال استان در لیگ های سطح بالای بزرگسالان کشور می گوید: فوتبال گلستان حداقل توانایی داشتن تیمی در لیگ دسته دوم کشور را دارد و می توان در این لیگ با منتخبی از بازیکنان بومی به لیگ یک صعود کنیم، اگر امتیازی به استان گلستان واگذار می شود، نباید در کار اسپانسر دخالت کرد و باید تیمداری را به عهده خودشان گذاشت.

نظارت بر عملکرد هیئت فوتبال شهرستان ها موضوع دیگری است که کوهستانی به آن اشاره می کند: عملکرد هیئت فوتبال شهرستان ها از اهمیت بسیار بالایی برای ما برخوردار است و اگر کم کاری دیده شود، به اطلاع اداره کل ورزش و جوانان خواهیم رساند تا به ادارات زیر مجموعه خود در شهرستان ها انتقال دهد.

ورود سرمایه گذاران به فوتبال استان زمان می برد

سرمایه گذاری در فوتبال یکی از مهم ترین ابعاد در این ورزش پرطرفدار است، رئیس جدید هیئت فوتبال گلستان تاکید می کند باید این خلاء را در فوتبال استان پر کنیم و می گوید: برخی افراد بنا به دلایل خاص خودشان، علاقمتد به سرمایه گذاری در فوتبال استان بودند که به نوعی فراری شدند، برخی سرمایه گذاران بومی را شناسایی کرده ایم و با آنها صحبت خواهیم کرد تا در صورت تمایل به فوتبال ورود پیدا کنند.

کوهستانی می گوید: شاید ورود سرمایه گذاران به فوتبال استان زمان زیادی ببرد، برخی از سرمایه گذاران پیشنهاداتی داده اند و زمانی که قطعی شود با اصحاب رسانه در جریان خواهیم گذاشت، البته اگر کسی بخواهد در فوتبال استان سرمایه گذاری کند، باید دارای کارنامه و شناخته شده باشد و باید دید در قبال کمک به فوتبال چه چیزی می خواهد.

از ظرفیت نمایندگان مجلس استفاده می کنیم

وی معتقد است در هیئت رئیسه نباید از افراد اقتصادی استفاده کرد و اضافه می‌کند: به عقیده من اعضای هیئت رئیسه را باید اهالی فوتبال تشکیل دهند و آنها برای این ورزش در استان سیاست گذاری کنند، از سرمایه گذاران و اسپانسرها باید برای کمک به فوتبال استفاده کنیم و از آنها حمایت لازم را انجام دهیم.

رئیس هیئت فوتبال گلستان استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را از دیگر برنامه های هیئت عنوان می کند و می افزاید: پس از انتخاب اعضای هیئت رئیسه، با نمایندگان مجلس صحبت می کنیم تا آنها در جریان مشکلات فوتبال استان قرار بگیرند و یقینا سعی خواهیم کرد از این ظرفیت مهم برای کمک به فوتبال گلستان استفاده کنیم.

خبرنگار: محمد صالحی