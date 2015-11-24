سه گاوداری ۲۵۰۰ راسی در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

قاسم سلیمانی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه گاوداری بزرگ دو هزار و ۵۰۰ راسی در چهارمحال و بختیاری احداث می شود، اظهار داشت: این گاورداری ها توسط بخش خصوصی و دولتی در این استان راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: یکی از این گاوداری ها توسط بنیاد مستضعفان، یکی دیگر توسط بخش خصوصی و سومین گاوداری نیز توسط بخش خصوصی با بهره گیری از مشارکت خارجی احداث می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: یکی از این گاوداری ها در منطقه دستگرد امامزاده چهارمحال و بختیاری احداث می شود که حدود یک ماه پیش کلنگ این گاوداری بر زمین خورد و هم اکنون کار احداث این گاوداری بزرگ آغاز شده است.

سلیمانی دشتکی در ادامه خاطر نشان شد: یکی از گاوداری های بزرگ دیگر استان در منطقه «بن» چهارمحال و بختیاری ساخته می شود که مکان آن مشخص شده است و به دنبال تخصیص آب از پروژه انتقال آب بن - بروجن برای این پروژه هستیم.

وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیار برای توسعه کشاورزی و دامداری دارد و باید از این ظرفیت برای توسعه استان بهره گرفت، افزود: استان چهارمحال و بختیاری همسایه استان های بزرگ کشور از جمله اصفهان و خوزستان است که باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش پایانی سخنان خود گفت: تولید محصولات مختلف کشاورزی و دامداری و فروش در بازار این استان ها می تواند درآمد قابل توجهی را برای چهارمحال و بختیاری رقم بزند که باید از این فرصت استفاده کرد.