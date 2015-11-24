به گزارش خبرنگار مهر، سعید محجوبی امروز در همایش بین المللی کاتالیست ایران در تشریح مهمترین طرح‌های افزایش ظرفیت پالایش نفت ایران در دوران پساتحریم، گفت: در حال حاضر ظرفیت پالایش نفت خام ایران به بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است که پیش بینی می شود با بهره برداری از ۱۱ پالایشگاه جدید، ظرفیت پالایش نفت کشور حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه هم اکنون آخرین مراحل ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز در حال انجام است، اظهارداشت: علاوه بر این، در سالجاری ساخت ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه ای به نام مجتمع پالایشی سیراف در عسلویه آغاز شد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به آغاز ساخت پالایشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز، بیان کرد: قرار است نفت خام این پالایشگاه در غرب کشور از میادین دزفول شمالی، نفت شهر و ماله کوه تامین شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی به منظور ساخت بزرگترین پالایشگاه نفت سنگین ایران با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در بندر جاسک، بیان کرد: نفت این پالایشگاه هم از میادین سروش، نوروز، فروزان و میادین غرب کارون تامین شود.

محجوبی با تاکید بر اینکه با افزایش ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی در کشور نیاز به استفاده از انواع کاتالیست و مواد افزودنی شیمیایی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، بیان کرد: پیش بینی می شود با ورود طرح‌های جدید پالایشگاهی، حجم واردات انواع کاتالیست هم به دو برابر افزایش یابد. از این رو، بومی سازی دانش انواع کاتالیست های پرمصرف در صنایع پالایش نفت کشور در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با یادآوری اینکه برنامه نهایی ایران ورود به جمع کشورهای صادرکننده کاتالیست با تامین کامل نیازهای داخلی است، تاکید کرد: بر این اساس کمیته کاتالیست در وزارت نفت ایجاد شده که قرار است در این کمیته سیاست گذاری‌ها، یکسان سازی ارزیابی مشخصات فنی انواع کاتالیست‌ها، پایش مستمر عملکرد کاتالیست‌های مصرفی، بومی سازی و حمایت از تولید داخل انجام شود.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به ارائه درخواستی به منظور افزایش تعرفه گمرکی واردات انواع کاتالیست مصرفی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور، گفت: هدف از افزایش تعرفه ها، بالارفتن قدرت رقابت تولید کنندگان ایرانی است.

وی همچنین از امضای یک تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت نفت، بخش خصوصی و دفتر فناوری های نو ریاست جمهوری به منظور بومی سازی تولید کاتالیست واحدهای پالایشگاهی FCC و RFCC خبر داد و خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بومی سازی سایر کاتالیست‌های پرمصرف در صنایع پالایش نفت هم در دستور کار قرار گرفته است.