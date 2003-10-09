مشاور جرج بوش از حمله آمريكا به عراق دفاع كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،" كاندوليزا رايس" مشاورامنيت ملي آمريكا ديشب درواكنش به انتقادات عليه دولت آمريكا درمورد حمله به عراق گفت: آمريكا براي دفاع از خود تصميم گرفت به عراق حمله كند .

وي كه دربرابر كميته امورخارجه آمريكا در شهرشيكاگو واقع درايالت"ايلي نويز" سخنراني مي كرد، مدعي شد اخيرا برخي موارد كشف شده نشان مي دهد عراق درتلاش براي دستيابي به سلاحهاي كشتارجمعي بوده است.

رايس اظهارداشت: اين دلايل همچنين نشان مي دهد رژيم صدام به مرحله اي رسيده بود كه مي توانست سلاحهاي هسته اي وبيولوژيكي خود را گسترش دهد.

وي همچنين افزود: عراق تلاش مي كرد تا موشكهايي را از كره شمالي تهيه كند و پس از پايان جنگ اين حقيقت روش شد كه صدام به شوراي امنيت سازمان ملل متحد دروغ گفته است .

مشاورامنيت ملي آمريكا اظهارداشت : رييس جمهورسرنگون شده عراق تا پايان نابودي حكومت خود جهان را با سلاحهاي كشتار جمعي تهديد كرد و برنامه گسترش سلاح هاي خود را نيز مخفي نگه داشت .

كاندوليزا رايس به اعضاي كميته امورخارجي آمريكا گفت: درجستجوهايي كه توسط تيم بازرسان درعراق صورت گرفت نشانه هاي از اين گونه سلاحها وجود دارد كه هيچ كس نمي تواند نسبت به آن دچار شك و ترديد شود .