محمد حسن طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است به زودی کمیتهای ویژه آیسسکو (سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی) در ایران تشکیل شود و هفته پیش نامه آن را امور بین الملل سازمان میراث فرهنگی برای آنها فرستاد چون تقاضا کرده بودند که یک کمیته در ایران تشکیل شود و ما هم با موافقت رئیس سازمان میراث فرهنگی آمادگی خود را اعلام کردیم.
طالبیان ادامه داد: مسئولان آیسسکو کمیتههای مختلفی برای اجلاس تشکیل میدهند و قرار شد که ایران میزبان باشد.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران مبنی بر ارسال پرونده مناسک حج به این سازمان برای ثبت جهانی افزود: من در اجلاس عمومی آیسسکو سالهای گذشته حضور نداشتم اما میدانم که ثبت جهانی مناسک حج پیشنهاد ایران بوده است. ثبت جهانی مناسک حج باید حتما با مشارکت کشورهای اسلامی انجام شود و طرح آن فقط از طریق ایران کافی نیست.
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