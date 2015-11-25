زلزله مناطق شمالی پاکستان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، زلزله ای به قدرت ۴.۵ ریشتر منطقه «سوات» و مناطق شمالی پاکستان را لرزاند. مرکز این زلزله کوه هندوکش در افغانستان اعلام شده است. مرکز لرزه نگاری اعلام کرده است این زلزله در عمق ۱۴۸ کیلومتری از اعماق زمین روی داده است.

زلزله خوف و هراس شدیدی در بین مردم بوجود آورده است و مردم از خانه هایشان بیرون آمدند. لازم به ذکر است در زلزله اخیر پاکستان در مناطق شمالی پاکستان و منطقه سوات خسارات جانی و مالی زیادی به بار آمد و دولت در حال تعمیر و بازسازی خانه های آسیب دیده از این زلزله است.