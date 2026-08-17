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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۹

رحمان نیا: زنجانی ها هوای خنکی را تجربه خواهند کرد

رحمان نیا: زنجانی ها هوای خنکی را تجربه خواهند کرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از وزش باد شدید و کاهش دمای هوا طی روزهای آینده در استان خبر داد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده، اظهار کرد: آسمان استان امروز صاف است، اما از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد.

وی افزود: طی روزهای آینده شاهد بارش باران در برخی مناطق استان خواهیم بود که این بارش‌ها در ارتفاعات کوهستانی و شهرستان طارم محسوس‌تر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: سرعت وزش باد تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.

رحمان‌نیا با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، بیان کرد: با توجه به وزش باد شدید، شهروندان از تردد و توقف در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، تابلوهای تبلیغاتی و درختان فرسوده خودداری کنند.

وی از کاهش دمای هوا طی روزهای آینده خبر داد و تصریح کرد: دمای هوا در استان روند کاهشی خواهد داشت و از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۳۲ درجه سانتی‌گراد است و دمای هوا در روز آینده نسبت به امروز کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 6918857

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