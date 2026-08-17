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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۹

سد گلورد سازه‌ای راهبردی برای تأمین آب و مهار سیلاب در شرق مازندران

سد گلورد سازه‌ای راهبردی برای تأمین آب و مهار سیلاب در شرق مازندران

ساری- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: سد گلورد علاوه بر تأمین آب کشاورزی و تقویت منابع آب شرق استان، نقش مهمی در کنترل سیلاب‌های مخرب نکارود و کاهش خسارت‌های جانی و مالی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با قدردانی از حمایت‌ها و همکاری‌های انجام‌شده برای تأمین و بهبود منابع آب کشاورزی و صنعتی استان اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای علاوه بر وظایف حاکمیتی در زمینه صیانت از رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی را نیز بر عهده دارد.

وی با اشاره به سابقه اجرای طرح‌های بزرگ آبی در مازندران افزود: در سال‌های گذشته پروژه‌های مهم و منحصربه‌فردی در استان اجرا شده و بیش از ۱۰ سد بزرگ به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

داوودیان تصریح کرد: مجموع ظرفیت ذخیره این سدها حدود ۴۴۰ میلیون مترمکعب و حجم تنظیمی آنها حدود ۵۴۰ میلیون مترمکعب است که ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت و تأمین منابع آب استان ایجاد کرده است.

تنوع سازه‌های آبی؛ سرمایه‌ای برای آینده

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه سدهای احداث‌شده در استان از نظر نوع سازه و شیوه اجرا دارای تنوع قابل توجهی هستند، ادامه داد: تجربه‌ای که از اجرای این پروژه‌ها در اختیار ما قرار گرفته، سرمایه ارزشمندی برای ادامه مسیر و استفاده از دانش و تجربه مهندسان و پیشکسوتان حوزه آب است.

وی خاطرنشان کرد: تقریباً هر سدی که در یک منطقه از مازندران اجرا شده، از نظر ویژگی‌های فنی و شرایط اجرا با پروژه بعدی متفاوت بوده و به همین دلیل مجموعه سدهای استان را می‌توان مجموعه‌ای ارزشمند از تجربیات مهندسی در حوزه سدسازی دانست.

داوودیان یکی از نمونه‌های شاخص این پروژه‌ها را سد گلورد عنوان کرد و گفت: این طرح که با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید، از سازه‌های منحصربه‌فرد استان به شمار می‌رود و از نظر نوع قرارداد، روش اجرا و ویژگی‌های فنی، تجربه‌ای جدید برای شرکت آب منطقه‌ای مازندران محسوب می‌شود.

وی افزود: نوع قرارداد و شیوه اجرای این پروژه نیز برای شرکت آب منطقه‌ای مازندران تجربه‌ای متفاوت بود و خوشبختانه طرح با موفقیت به نتیجه رسید.

پل گلورد؛ سازه‌ای شاخص در حوزه مهندس

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به احداث پل گلورد اظهار کرد: برای برقراری ارتباط مناسب میان مناطق بالادست و پایین‌دست و تسهیل دسترسی، احداث این پل در کنار اجرای طرح سد گلورد ضروری بود.

وی افزود: پل گلورد از پروژه‌های شاخص مهندسی در استان و کشور محسوب می‌شود و ویژگی‌های فنی خاصی دارد که آن را از بسیاری از سازه‌های مشابه متمایز می‌کند.

داوودیان با اشاره به اهداف چندگانه اجرای سد گلورد تصریح کرد: هدف از احداث این سد تنها ایجاد یک سازه آبی نبود، بلکه تأمین آب منطقه شرق استان، تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و مهم‌تر از همه کنترل سیلاب‌های مخرب رودخانه نکارود از اهداف اصلی این طرح بوده است.

وی با اشاره به سابقه وقوع سیلاب‌های مخرب در شهرستان نکا در دهه‌های گذشته گفت: این سیلاب‌ها خسارت‌های جانی و مالی قابل توجهی به همراه داشتند و احداث سد گلورد می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطر و پیامدهای چنین حوادثی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران افزود: با کنترل روان‌آب‌ها، بخشی از منابع آبی که پیش از این در زمان وقوع سیلاب از دسترس خارج می‌شد، مهار و برای اهداف مختلف از جمله تأمین آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تأمین آب پایدار؛ ضرورت کشاورزی مازندران

داوودیان در ادامه با تشریح برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای مازندران اظهار کرد: اقتصاد استان به شکل قابل توجهی به کشاورزی وابسته است و بدون تأمین آب پایدار، دستیابی به کشاورزی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: کشاورز برای استمرار فعالیت و افزایش بهره‌وری، به منابع آب مطمئن و پایدار نیاز دارد و تأمین این نیاز علاوه بر کمک به اقتصاد خانوارهای کشاورز، می‌تواند در رشد و پویایی اقتصاد استان نیز اثرگذار باشد.

توسعه زیرساخت‌های آبی در دستور کار

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به برنامه‌های زیرساختی این شرکت گفت: علاوه بر سدهایی که تاکنون در مازندران احداث و بهره‌برداری شده، طرح‌های جدیدی نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با استفاده از تجربیات گذشته و ظرفیت‌های فنی موجود، زیرساخت‌های آبی استان را متناسب با نیازهای آینده توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های سدسازی ممکن است با نقدها و چالش‌هایی همراه باشد، خاطرنشان کرد: طبیعتاً هیچ پروژه‌ای بدون اشکال نیست و نقدها و ملاحظاتی درباره طرح‌های گذشته و آینده وجود دارد، اما با توجه به شرایط اقلیمی، نیازهای بخش کشاورزی و ضرورت کنترل سیلاب، توسعه زیرساخت‌های آبی در مازندران همچنان یکی از الزامات اساسی مدیریت منابع آب استان است.

کد مطلب 6918829

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