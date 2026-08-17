محمد حاتمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز پذیرش دانشجو در رشته جدید «مهندسی شیمی ـ گرایش نانوفناوری» در مقطع کارشناسی ارشد در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین را صادر کرد.
وی ادامه داد: در راستای توسعه تحصیلات تکمیلی، آیندهنگری در برنامههای آموزشی و پاسخگویی به نیازهای بازار کار، مجوز پذیرش دانشجو در رشته مهندسی شیمی ـ گرایش نانوفناوری در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶ صادر شد.
رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین افزود: این مجوز پس از طی مراحل قانونی و با موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در پی پیگیریها و تلاشهای هیئترئیسه و مدیران مجتمع اخذ شده است و پذیرش دانشجو در این رشته از مهرماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.
حاتمی با بیان اینکه هماکنون هزار و ۵۰۰ دانشجو در این مجتمع مشغول به تحصیل هستند، تأکید کرد: دانشجویان مجتمع در ۲ رشته در مقطع کاردانی، ۱۰ رشته در مقطع کارشناسی و ۴ رشته در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکنند.
اسفراین- رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین گفت: مجوز راهاندازی رشته مهندسی شیمی گرایش نانوفناوری در مقطع کارشناسی ارشد صادر شده و پذیرش دانشجو از مهر ۱۴۰۵ آغاز میشود.
محمد حاتمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز پذیرش دانشجو در رشته جدید «مهندسی شیمی ـ گرایش نانوفناوری» در مقطع کارشناسی ارشد در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین را صادر کرد.
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