  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۷

حاتمی: رشته نانوفناوری در مجتمع آموزش عالی اسفراین راه‌اندازی شد

حاتمی: رشته نانوفناوری در مجتمع آموزش عالی اسفراین راه‌اندازی شد

اسفراین- رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین گفت: مجوز راه‌اندازی رشته مهندسی شیمی گرایش نانوفناوری در مقطع کارشناسی ارشد صادر شده و پذیرش دانشجو از مهر ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

محمد حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز پذیرش دانشجو در رشته جدید «مهندسی شیمی ـ گرایش نانوفناوری» در مقطع کارشناسی ارشد در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین را صادر کرد.

وی ادامه داد: در راستای توسعه تحصیلات تکمیلی، آینده‌نگری در برنامه‌های آموزشی و پاسخگویی به نیازهای بازار کار، مجوز پذیرش دانشجو در رشته مهندسی شیمی ـ گرایش نانوفناوری در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶ صادر شد.

رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین افزود: این مجوز پس از طی مراحل قانونی و با موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در پی پیگیری‌ها و تلاش‌های هیئت‌رئیسه و مدیران مجتمع اخذ شده است و پذیرش دانشجو در این رشته از مهرماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

حاتمی با بیان اینکه هم‌اکنون هزار و ۵۰۰ دانشجو در این مجتمع مشغول به تحصیل هستند، تأکید کرد: دانشجویان مجتمع در ۲ رشته در مقطع کاردانی، ۱۰ رشته در مقطع کارشناسی و ۴ رشته در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند.

کد مطلب 6918856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه