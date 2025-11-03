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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

زلزله‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر منطقه هندوکش را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر منطقه هندوکش را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر منطقه هندوکش را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۶.۵۲ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۶۷.۵۸ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

کد مطلب 6643316

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